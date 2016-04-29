LEVEL #232, 1 Mayıs’ta bayilerde!

LEVEL #232 – Mayıs 2016 sayısı, 1 Mayıs’ta tüm Türkiye’de bayilerde…
LEVEL’ın Mayıs sayısı yine dopdolu, bayinizden ayırtmayı unutmayın!
Crytek İstanbul’dan LEVEL okurlarına özel hediyeler!
CryEngine 3 farkıyla, ücretsiz ve tamamen Türkçe seslendirilmiş olarak oyunculara ulaşan Warface, LEVEL okurlarına özel sürprizleriyle bu ay derginizde. Komşuda olmayan silahlar ve yardımcı setler için derginizin üçüncü sayfasındaki promosyon kodunu kullanabilirsiniz. Kodların son kullanım tarihi 15 Eylül 2016!
Detaylar;
1 haftalık Katana. Tüm sınıflar için.
30 günlük Kırmızı sis bombası
10 Günlük PDW 19 silahı (Mühendis sınıfı özel)
10 tane Dirilme Parası
Playstore’dan en sevdiğiniz oyunlarda 20TL indirim!
Türk Telekom altyapısı ile sizlere ulaşan ülkemizin en büyük dijital oyun dağıtıcısı Playstore bu ay en sevdiğiniz oyunlarda 20TL değerinde indirim sunuyor. Derginizin üçüncü sayfasında bulabileceğiniz 20TL indirim kodunuzu GTA V, Assassin’s Creed: Syndicate, Rainbow Six: Siege, FIFA 16, Far Cry Primal, Mirror’s Edge Catalyst, Need for Speed, Star Wars: Battlefront, Mortal Kombat X, Anno 2205 ve Plants vs Zombies: Garden Warfare 2 oyunlarında, 31 Temmuz 2016 tarihine kadar kullanabilirsiniz.
Final Fantasy Fenomeni LEVEL’da!
Final Fantasy XV’in piyasaya çıkacağı günler yaklaşırken, tarihi uzun seneler öncesine dayanan bu muhteşem seriyi anmamak olmazdı. Tuna Şentuna sizin için harika bir makale hazırladı.
Daha neler neler!
Piyasaya çıkışına günler kala heyecanınızı arttıracak 6 sayfalık Overwatch dosya konusu, son yıllarda ülkemizde üretilen en dikkat çekici yapımlardan olan No70 ve hayallerinizde yarattığınız her şeyi üretebileceğiniz Scrap Mechanic’in ilk bakışları bu ay LEVEL’da.
Bunun yanında Microsoft’un Windows 10 açılımının bayraktarlığını yapan dizi gibi oyun Quantum Break, ölmelere doyamadığımız Dark Souls III, yer çekimsiz ortamda keşif ve hayatta kalma türlerini bir araya getiren Adr1ft, Warhammer dünyası üzerine yapılmış en dikkat çekici yapımlardan Battlefleet Gothic: Armada, en güzel gözüken hayatta kalma oyunlarından The Flame in the Flood, yaklaşık 40 yıl önce yanı başımızda yaşanan İran devrimine her iki taraftan da bakan 1979 Revolution: Black Friday ve nihayet PC sürümüyle de karşımıza çıkan Gears of War: Ultimate Edition incelemeleri de bu ay derginizde.
İlk Bakış
Overwatch (Test)
No70: Eye of Basir
Scrap Mechanic (Test)
Dosya Konusu
Final Fantasy Fenomeni
İnceleme
Quantum Break
Dark Souls III
Adr1ft
Battlefleet Gothic: Armada
1979 Revolution: Black Friday
Enter the Gungeon
Ratchet & Clank
Trackmania Turbo
Gears of War: Ultimate Edition (PC)
The Flame in the Flood
Sorcery: Part 1-3
Moon Hunters
Stories: The Path of Destinies
Polaris Sector
Samorost 3
Ayrıca
Astronot
Cosplay Republic
CS:GO
Donanım
ESL
Hearthstone: Heroes of Warcraft
Kültür & Sanat
Market
Mercek Altında
Mobil incelemeler
Online
Otaku chan!
Paralel Evren / Alt Evren
Role Playing Günlükleri
Sorgu & Sual
LEVEL Spor Departmanı
ve fazlası bu ay LEVEL’da!
POSTER
Overwatch
Quantum Break
11 Yorum Eklenmiş Tartışmaya katıl
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Ali
10 months ago |
Merhabalar , bu dergiyi Ardahan'da nerede bulabilirim acaba.Sorduğum zaman yay-sat bayiisine uzun zamandır buraya dergi göndermiyorlar diyorlar.Online alabileceğim bir yer var mıdır acaba?
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Mehmet
10 months ago |
5 mayis oldu, derginin ipad versiyonu hala yok...
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Kürşat Zaman
10 months ago |
Dergi yeni bir platforma aktarılıyor, ufak bir gecikme ile yeni uygulamaya davet gelecek. :)
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Mehmet
10 months ago |
Merhaba, derginiz ile vermiş olduğunuz playstore indirim kodundaki büyük harfli karakterleri Playstore sitesinde kod yerine giremiyorum. Bu konuda bir bilginiz var mı.
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Kürşat Zaman
10 months ago |
Merhaba, yaklaşık 1000 kadar dergide kodların başındaki isimler ters basılmış. :)
Kısa olan ve üzerinde Warface yazan kodu denemeniz yeterli.
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ege özbek
9 months ago |
mayıs ayı geçti ya bu overwatch dergisi kalkıyor mu herhangi bir yerde var mı şuan ?
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Kürşat Zaman
9 months ago |
okurhizmetleri@doganburda.com adresinden talep edebilirsiniz.
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murat emre
9 months ago |
warface kodu geçersiz
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Kürşat Zaman
9 months ago |
Merhaba,
Bazı bölgelere dağıtımı yapılan dergilerde kodların ters basıldığı bildirildi, sticker'daki diğer kodu kullanmanız kafi. :)
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Cihan
1 day ago |
Bu dergiyi almayı istiyorumda nasıl alabilirim yardımcı olurmusunuz ?
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LEVEL
17 hours ago |
okurhizmetleri@doganburda.com adresine bir mail atmanızı rica edeceğiz. :)