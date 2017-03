LEVEL #232, 1 Mayıs’ta bayilerde!

LEVEL #232 – Mayıs 2016 sayısı, 1 Mayıs’ta tüm Türkiye’de bayilerde…

LEVEL’ın Mayıs sayısı yine dopdolu, bayinizden ayırtmayı unutmayın!

Crytek İstanbul’dan LEVEL okurlarına özel hediyeler!

CryEngine 3 farkıyla, ücretsiz ve tamamen Türkçe seslendirilmiş olarak oyunculara ulaşan Warface, LEVEL okurlarına özel sürprizleriyle bu ay derginizde. Komşuda olmayan silahlar ve yardımcı setler için derginizin üçüncü sayfasındaki promosyon kodunu kullanabilirsiniz. Kodların son kullanım tarihi 15 Eylül 2016!

Detaylar;

1 haftalık Katana. Tüm sınıflar için.

30 günlük Kırmızı sis bombası

10 Günlük PDW 19 silahı (Mühendis sınıfı özel)

10 tane Dirilme Parası

Playstore’dan en sevdiğiniz oyunlarda 20TL indirim!

Türk Telekom altyapısı ile sizlere ulaşan ülkemizin en büyük dijital oyun dağıtıcısı Playstore bu ay en sevdiğiniz oyunlarda 20TL değerinde indirim sunuyor. Derginizin üçüncü sayfasında bulabileceğiniz 20TL indirim kodunuzu GTA V, Assassin’s Creed: Syndicate, Rainbow Six: Siege, FIFA 16, Far Cry Primal, Mirror’s Edge Catalyst, Need for Speed, Star Wars: Battlefront, Mortal Kombat X, Anno 2205 ve Plants vs Zombies: Garden Warfare 2 oyunlarında, 31 Temmuz 2016 tarihine kadar kullanabilirsiniz.

Final Fantasy Fenomeni LEVEL’da!

Final Fantasy XV’in piyasaya çıkacağı günler yaklaşırken, tarihi uzun seneler öncesine dayanan bu muhteşem seriyi anmamak olmazdı. Tuna Şentuna sizin için harika bir makale hazırladı.

Daha neler neler!

Piyasaya çıkışına günler kala heyecanınızı arttıracak 6 sayfalık Overwatch dosya konusu, son yıllarda ülkemizde üretilen en dikkat çekici yapımlardan olan No70 ve hayallerinizde yarattığınız her şeyi üretebileceğiniz Scrap Mechanic’in ilk bakışları bu ay LEVEL’da.

Bunun yanında Microsoft’un Windows 10 açılımının bayraktarlığını yapan dizi gibi oyun Quantum Break, ölmelere doyamadığımız Dark Souls III, yer çekimsiz ortamda keşif ve hayatta kalma türlerini bir araya getiren Adr1ft, Warhammer dünyası üzerine yapılmış en dikkat çekici yapımlardan Battlefleet Gothic: Armada, en güzel gözüken hayatta kalma oyunlarından The Flame in the Flood, yaklaşık 40 yıl önce yanı başımızda yaşanan İran devrimine her iki taraftan da bakan 1979 Revolution: Black Friday ve nihayet PC sürümüyle de karşımıza çıkan Gears of War: Ultimate Edition incelemeleri de bu ay derginizde.

İlk Bakış

Overwatch (Test)

No70: Eye of Basir

Scrap Mechanic (Test)



Dosya Konusu

Final Fantasy Fenomeni

İnceleme

Quantum Break

Dark Souls III

Adr1ft

Battlefleet Gothic: Armada

1979 Revolution: Black Friday

Enter the Gungeon

Ratchet & Clank

Trackmania Turbo

Gears of War: Ultimate Edition (PC)

The Flame in the Flood

Sorcery: Part 1-3

Moon Hunters

Stories: The Path of Destinies

Polaris Sector

Samorost 3

Ayrıca

Astronot

Cosplay Republic

CS:GO

Donanım

ESL

Hearthstone: Heroes of Warcraft

Kültür & Sanat

Market

Mercek Altında

Mobil incelemeler

Online

Otaku chan!

Paralel Evren / Alt Evren

Role Playing Günlükleri

Sorgu & Sual

LEVEL Spor Departmanı

ve fazlası bu ay LEVEL’da!

POSTER

Overwatch

Quantum Break

