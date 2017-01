LEVEL #235, 1 Ağustos’ta bayilerde!

LEVEL #235 – Ağustos 2016 sayısı, 1 Ağustos’ta tüm Türkiye’de bayilerde…

Dishonored 2: Emily ve Corvo geri dönüyor!

Tek kişilik senaryo modunda bile oynanışta fark yaratabileceğiniz çok fazla FPS ile tanışmadık bugüne dek. Bu yüzdendir ki iyi oynayan biri ile sıradan bir oyuncunun bambaşka deneyimler yaşadığı Dishonored yakın geçmişin en fazla hatırlanan oyunlarından biri haline geldi. Dishonored 2 ise çok daha derin bir hikaye, daha detaylı ve daha rafine oynanış mekanikleri vadediyor.

Nedir bu Pokemon GO çılgınlığı?

Geçtiğimiz yıl duyurulduğunda “eyvah!” dediysek de bu kadarını beklemiyorduk, itiraf edelim. Kendi başına bir “oyun” olarak kalitesi tartışılsa da, yarattığı çılgınlık ve elde ettiği finansal başarı göz ardı edilecek gibi değil Pokemon GO’nun, malum. Tolga Yüksel, oyunu sizler için hem inceledi, hem oyunda başarılı olmanın püf noktalarını yazdı, hem de oyunun başarısının arkasındaki detayları derledi. Geniş bir Pokemon GO dosyası sizi bekliyor.

Tekken 7 geliyor!

Avrupa kıtası olarak, dövüş oyunları söz konusu olduğunda piyasayı iki sene geriden takip etmeye alıştık. Yine de hiç hareketlenme yok desek yalan olur. Bekleneni vermesi 4 ay süren bir Street Fighter V ve Guilty Gear Xrd Revelator’ın ardından, Tekken 7 de 1.5 sene rötarla da olsa bizlerle buluşacak. Tuna Şentuna’nın kaleminden detaylı bir ilk bakış yazısı sizi bekliyor.

Daha neler neler

Sektörün devleri tatile girince küçük yapımcılar boş durmadı, fırsattan istifade birbirinden hit oyunları piyasaya sürdü. LIMBO adlı şaheserin yapımcısı Playdead’in yeni ve en az onun kadar muhteşem oyunu INSIDE, çok uzun süredir erken erişim sürecinden çıkmasını beklediğimiz Starbound ve Rimworld, nihayet konsollar için çıkışını gerçekleştiren popüler hayatta kalma oyunu 7 Days to Die, ayın en güzel gözüken oyunlarından The Technomancer, yetmiş sekiz senedir(!) eskimeyen eşsiz formülüyle LEGO Star Wars: The Force Awakens ve son ayların en detaylı indie şaheserlerinden Hyper Light Drifter incelemeleri sizi bekliyor.

Bu arada geçtiğimiz aylarda hikâye modu gelmeden puan vermeyeceğiz dediğimiz Street Fighter V’in de yarım kalan incelemesini tamamladık, karnesini verdik, içeride sizleri bekliyor.

LEVEL içeriği

#235

İlk Bakış

Tekken 7

The Last Leviathan (Test)

Shadows of Kurgansk (Test)

Youtubers Life (Test)

Factorio (Test)

Dosya Konusu

Dishonored 2

Pokemon GO!

İnceleme

Pokemon GO!

7 Days to Die

The Technomancer

INSIDE

Dead By Daylight

Rimworld

LEGO Star Wars: The Force Awakens

Street Fighter V -Story Mode-

Shadwen

Carmageddon: Max Damage

Trials of the Blood Dragon

Song of the Deep

Starbound

Hyper Light Drifter

Star Ocean: Integrity and Faithlessness

I Am Setsuna

Kill Strain

Mighty No.9

Ayrıca

Astronot

Cosplay Republic

CS:GO

Donanım

ESL

Fırtına Güncesi (Heroes of the Storm)

Kültür & Sanat

LEVEL Spor Departmanı

Mercek Altında

Mobil incelemeler

Neo’nun İzinde

Okur İncelemesi

Online

Otaku chan!

Paralel Evren / Alt Evren

Role Playing Günlükleri

Sihirdar Vadisi (League of Legends)

Sorgu & Sual

Teknik Servis

ve fazlası bu ay LEVEL’da!

POSTER

League of Legends

Dishonored 2

