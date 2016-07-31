LEVEL #235, 1 Ağustos’ta bayilerde!

LEVEL #235 – Ağustos 2016 sayısı, 1 Ağustos’ta tüm Türkiye’de bayilerde…
LEVEL’ın Ağustos sayısınde yok yok, bayinizden ayırtmayı unutmayın!
Dishonored 2: Emily ve Corvo geri dönüyor!
Tek kişilik senaryo modunda bile oynanışta fark yaratabileceğiniz çok fazla FPS ile tanışmadık bugüne dek. Bu yüzdendir ki iyi oynayan biri ile sıradan bir oyuncunun bambaşka deneyimler yaşadığı Dishonored yakın geçmişin en fazla hatırlanan oyunlarından biri haline geldi. Dishonored 2 ise çok daha derin bir hikaye, daha detaylı ve daha rafine oynanış mekanikleri vadediyor.
Nedir bu Pokemon GO çılgınlığı?
Geçtiğimiz yıl duyurulduğunda “eyvah!” dediysek de bu kadarını beklemiyorduk, itiraf edelim. Kendi başına bir “oyun” olarak kalitesi tartışılsa da, yarattığı çılgınlık ve elde ettiği finansal başarı göz ardı edilecek gibi değil Pokemon GO’nun, malum. Tolga Yüksel, oyunu sizler için hem inceledi, hem oyunda başarılı olmanın püf noktalarını yazdı, hem de oyunun başarısının arkasındaki detayları derledi. Geniş bir Pokemon GO dosyası sizi bekliyor.
Tekken 7 geliyor!
Avrupa kıtası olarak, dövüş oyunları söz konusu olduğunda piyasayı iki sene geriden takip etmeye alıştık. Yine de hiç hareketlenme yok desek yalan olur. Bekleneni vermesi 4 ay süren bir Street Fighter V ve Guilty Gear Xrd Revelator’ın ardından, Tekken 7 de 1.5 sene rötarla da olsa bizlerle buluşacak. Tuna Şentuna’nın kaleminden detaylı bir ilk bakış yazısı sizi bekliyor.
Daha neler neler
Sektörün devleri tatile girince küçük yapımcılar boş durmadı, fırsattan istifade birbirinden hit oyunları piyasaya sürdü. LIMBO adlı şaheserin yapımcısı Playdead’in yeni ve en az onun kadar muhteşem oyunu INSIDE, çok uzun süredir erken erişim sürecinden çıkmasını beklediğimiz Starbound ve Rimworld, nihayet konsollar için çıkışını gerçekleştiren popüler hayatta kalma oyunu 7 Days to Die, ayın en güzel gözüken oyunlarından The Technomancer, yetmiş sekiz senedir(!) eskimeyen eşsiz formülüyle LEGO Star Wars: The Force Awakens ve son ayların en detaylı indie şaheserlerinden Hyper Light Drifter incelemeleri sizi bekliyor.
Bu arada geçtiğimiz aylarda hikâye modu gelmeden puan vermeyeceğiz dediğimiz Street Fighter V’in de yarım kalan incelemesini tamamladık, karnesini verdik, içeride sizleri bekliyor.
LEVEL içeriği
#235
İlk Bakış
Tekken 7
The Last Leviathan (Test)
Shadows of Kurgansk (Test)
Youtubers Life (Test)
Factorio (Test)
Dosya Konusu
Dishonored 2
Pokemon GO!
İnceleme
Pokemon GO!
7 Days to Die
The Technomancer
INSIDE
Dead By Daylight
Rimworld
LEGO Star Wars: The Force Awakens
Street Fighter V -Story Mode-
Shadwen
Carmageddon: Max Damage
Trials of the Blood Dragon
Song of the Deep
Starbound
Hyper Light Drifter
Star Ocean: Integrity and Faithlessness
I Am Setsuna
Kill Strain
Mighty No.9
Ayrıca
Astronot
Cosplay Republic
CS:GO
Donanım
ESL
Fırtına Güncesi (Heroes of the Storm)
Kültür & Sanat
LEVEL Spor Departmanı
Mercek Altında
Mobil incelemeler
Neo’nun İzinde
Okur İncelemesi
Online
Otaku chan!
Paralel Evren / Alt Evren
Role Playing Günlükleri
Sihirdar Vadisi (League of Legends)
Sorgu & Sual
Teknik Servis
ve fazlası bu ay LEVEL’da!
POSTER
League of Legends
Dishonored 2
13 Yorum Eklenmiş Tartışmaya katıl
-
Cemil
5 months ago |
Dogrusu kapağın veya posterini hatta içerikte herhangi birinde deus ex mankind divided'a yer verilmesini bekliyordum hayal kırıklığına uğramadım değil
-
Oğuz
5 months ago |
Hocam Bu Posterler ne ya :( Nerde overwatch Mortal Kombat x Rainbow posteri lütfen levell plss
-
Oğuz
5 months ago |
bide Tomb Raider Posteride Olur :D
-
ParaDise
5 months ago |
ilk anketin sonucları ne zman acıklanacak ?:
-
Ali
5 months ago |
Aynen biraz güzel posterler verin ben bu hafta No Man's Sky posteri bekliyordum :'(
-
Scorpion
5 months ago |
Yahu League of Legends posteri nedir? Zaten o oyunun kendi dergisi var arada çıkıyor isteyen alır posteriyle birlikte. Böyle saçma oyunların posteri çıkıyor ama güzelim oyunların posteri çıkmıyor. Mesela Battlefield 1 duyurulduktan sonraki ay kapak ile birlikte bir poster Battlefield idi. Fakat Mass Effect Andromeda, Deus Ex Mankind Divided, No Man's Sky, Final Fantasy XV gibi oyunlar aylar hatta yıllar önce duyurulmasına rağmen hala poster verilmedi (Bir de çıktığı zamanlar her ay posterini beklediğim şahane oyun BioShock Infinite posteri de hiçbir zaman verilmedi. O oyundan ne güzel posterler çıkardı). Dishonored 2'yi de yazacaktım ama sonunda bu ay verildi. LoL posterinin verilmesi ise derginin daha çok satması için, derginin yanında verilen posterleri kullandığınızı düşündürttü bana. Asıl yenilik bu konuda olmalı. Her ay veya belirli bir süre içinde, verilmesi en çok istenen posterleri belirleyebilmek için, seçenekler arasında güncel oyunların bulunduğu bir anket yapılmalı ve anket sonucuna bakılarak posterler belirlenmelidir. Böylece okuyucu da memnun kalır.
-
strangermoon
5 months ago |
no man sky kapağı ve posteri yapmadınız ya artık bidaha ülke olarak bilim kurgu vizyonumuz yok demeyin. millet yada cumuhr başkanı çıkarsa bu dergiyi çarşaf çarşaf no man sky olurdu.
-
Oğuz
5 months ago |
geçmiş dergileri bi yerden satın alma olasılığım var mı ?
-
Kürşat Zaman
5 months ago |
Çok eski olmadığı sürece okurhizmetleri@doganburda.com adresine mail atarak talep edebilirsiniz. :)
-
Doğan Umut Altuntaş
4 months ago |
dishonored 2 konusu icin alırım belki :P
-
murat
4 months ago |
level dergisi sonkorsan oyununa ait kod dagıttıgı dogrumu acaba
-
Kürşat Zaman
4 months ago |
Şu an böyle bir çalışmamız yok. Bizden aldığınız bilgiler dışında hiçbir şeye itibar etmeyiniz lütfen.
-
Kahraman DOĞAN
1 month ago |
#LEVEL Hiç Minecraft Dergisi Varmı