LEVEL #240 – Ocak sayısı bayilerde!

LEVEL #240 – Ocak 2017 sayısı, 1 Ocak tarihinde tüm Türkiye’de bayilerde!

2016’yı geride bıraktık ve geçtiğimiz yıl oyun dünyasında olan biten ne varsa, bu sayıda bulabileceksiniz.

Yılın Oyunları Dosya Konusu

Her yıl olduğu gibi LEVEL Editörleri yılın oyunları konusunda kendi seçimlerini yaptılar ve hayli çekişmeli geçen bir süreç sonunda yılın oyunları belli oldu. 14 sayfa boyunca sürecek keyifli bir 2016 serüveni sizleri bekliyor.

PlayStation Experience 2016

Sony’nin üçüncüsü düzenlenen PlayStation’a özel etkinliği bu sene adeta gövde gösterisi yaptı. Hem duyurulan yeni oyunlar, hem uzun süredir haber beklediğimiz oyunlar ile ilgili yeni detaylar hem de yeni fragmanlarıyla bizleri ekran başına kilitledi. Dolu dolu bir PSX 2016 içeriğini derginizde bulabilirsiniz.

PlayStation VR’ı inceledik

2016 yılı bildiğiniz gibi VR cihazlarının tören geçişine sahne oldu ve Sony de yıl sonuna doğru PlayStation VR’ı piyasaya sürdü. 24 Ocak tarihinde Türkiye’de satışa sunulacak olan ürünü sizler için erkenden test ettik.

LEVEL Dergi içeriği

#240

İlk Bakış

Resident Evil 7: Biohazard

Everspace

My Summer Car

Gwent: The Witcher Card Game

Street Warriors Online

Dosya Konusu

Yılın Oyunları 2016

PlayStation Experience 2016

Röportaj

Meriç Eryürek (GIST)

İnceleme

Final Fantasy XV

The Last Guardian

Steep

Dead Rising 4

Space Hulk: Deathwing

Batman: Telltale Series – The Complete Season

Shadows of Kurgansk

Maize

Assassin’s Creed: Ezio Collection

Lara Croft GO (PS4)

Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Reconquest

Ayrıca

Astronot

Cosplay Republic

CS:GO

Çabla Sorulara Yanıt Arıyor

Donanım

Kültür & Sanat

LEVEL Spor Departmanı

Mercek Altında

Mobil incelemeler

Neo’nun İzinde

Online

Otaku chan!

Paralel Evren / Alt Evren

Role Playing Günlükleri

Sihirdar Vadisi (League of Legends)

Teknik Servis

ve fazlası bu ay LEVEL’da!

POSTER

2017 Takvimi

Red Dead Redemption 2

