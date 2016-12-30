LEVEL #240 – Ocak sayısı bayilerde!

LEVEL #240 – Ocak 2017 sayısı, 1 Ocak tarihinde tüm Türkiye’de bayilerde!
2016’yı geride bıraktık ve geçtiğimiz yıl oyun dünyasında olan biten ne varsa, bu sayıda bulabileceksiniz.
Yılın Oyunları Dosya Konusu
Her yıl olduğu gibi LEVEL Editörleri yılın oyunları konusunda kendi seçimlerini yaptılar ve hayli çekişmeli geçen bir süreç sonunda yılın oyunları belli oldu. 14 sayfa boyunca sürecek keyifli bir 2016 serüveni sizleri bekliyor.
PlayStation Experience 2016
Sony’nin üçüncüsü düzenlenen PlayStation’a özel etkinliği bu sene adeta gövde gösterisi yaptı. Hem duyurulan yeni oyunlar, hem uzun süredir haber beklediğimiz oyunlar ile ilgili yeni detaylar hem de yeni fragmanlarıyla bizleri ekran başına kilitledi. Dolu dolu bir PSX 2016 içeriğini derginizde bulabilirsiniz.
PlayStation VR’ı inceledik
2016 yılı bildiğiniz gibi VR cihazlarının tören geçişine sahne oldu ve Sony de yıl sonuna doğru PlayStation VR’ı piyasaya sürdü. 24 Ocak tarihinde Türkiye’de satışa sunulacak olan ürünü sizler için erkenden test ettik.
LEVEL Dergi içeriği
#240
İlk Bakış
Resident Evil 7: Biohazard
Everspace
My Summer Car
Gwent: The Witcher Card Game
Street Warriors Online
Dosya Konusu
Yılın Oyunları 2016
PlayStation Experience 2016
Röportaj
Meriç Eryürek (GIST)
İnceleme
Final Fantasy XV
The Last Guardian
Steep
Dead Rising 4
Space Hulk: Deathwing
Batman: Telltale Series – The Complete Season
Shadows of Kurgansk
Maize
Assassin’s Creed: Ezio Collection
Lara Croft GO (PS4)
Shadow Tactics: Blades of the Shogun
Reconquest
Ayrıca
Astronot
Cosplay Republic
CS:GO
Çabla Sorulara Yanıt Arıyor
Donanım
Kültür & Sanat
LEVEL Spor Departmanı
Mercek Altında
Mobil incelemeler
Neo’nun İzinde
Online
Otaku chan!
Paralel Evren / Alt Evren
Role Playing Günlükleri
Sihirdar Vadisi (League of Legends)
Teknik Servis
ve fazlası bu ay LEVEL’da!
POSTER
2017 Takvimi
Red Dead Redemption 2