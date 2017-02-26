LEVEL #242 – Mart sayısı bayilerde!

LEVEL #242 – Mart 2017 sayısı, 28 Şubat’ta İstanbul, 1 Mart’ta tüm Türkiye’de bayilerde!
Geçtiğimiz ay 20.yılını geride bırakan LEVEL, bu ay yine dopdolu içeriği ile sizleri bekliyor.
Kapak Konusu: Horizon Zero Dawn
İlk tanıtıldığı andan itibaren aşık olduğumuz oyun sadece beklentilerimizi karşılamakla kalmadı, çoğu açıdan üstüne bile çıktı. Siz de insanlığın “üstün ırk” sıfatını makinelere nasıl kaptırdığını merak ediyorsanız, türün en iyi yönlerini bünyesinde toplayan 50-55 saatlik bir yolculuk sizleri bekliyor.
Eksik ama yenilikçi: For Honor
For Honor için beklentilerimiz haliyle çok yüksekti, bu yüzden oyunu oynadıktan sonra bir şeyler yazmadan önce oturduk bir çay demledik, çıkıp bir hava aldık, günlerce kendi aramızda tartıştık. Tüm bu sürecin sonucunu ve nihai görüşlerimizi derginizde okuyabilirsiniz.
Herkese Dropzone kitapçığı!
Gameforge ve Sparkypants’in yeni strateji-MOBA oyunu Dropzone, nihayet erken erişim aşamasında. Gameforge’un katkılarıyla hazırlanan ve aklınıza gelen tüm detayları bulabileceğiniz Dropzone kitapçığı da bu ay derginiz ile birlikte hediye!
LEVEL Dergi içeriği
#242
İlk Bakış
Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands
Conan Exiles
Little Nightmares
Heavy Gear Assault
Dosya Konusu
Türkiye’de Oyun Kültürü
PSVR’ın 2017 Oyunları
İnceleme
For Honor
Horizon Zero Dawn
Sniper Elite 4
Nioh
Halo Wars 2
Hitman: The Complete First Season
Youtubers Life
WWE 2K17
Diluvion
theHunter: Call of the Wild
Shantae: Half-Genie Hero
The Descendant: Complete Season
Might & Magic Showdown
Phoning Home
Heroes Evolved
Ayrıca
Astronot
Cosplay Republic
CS:GO
Çabla Sorulara Yanıt Arıyor
Donanım
Hearthstone: Heroes of Warcraft (HsTurkiye)
Kare
Kültür & Sanat
LEVEL Spor Departmanı
Mercek Altında
Mobil incelemeler
Online
Otaku chan!
Paralel Evren / Alt Evren
Role Playing Günlükleri
Sekiz
Sihirdar Vadisi (League of Legends)
ve fazlası bu ay LEVEL’da!
POSTER
For Honor
Horizon Zero Dawn
1 Yorum Eklenmiş Tartışmaya katıl
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BeattheBuzzer
10 hours ago |
Harika görünüyor, dergiyi almayı bırakmıştım ama bu ay geri dönebilirim, helal sana LEVEL !