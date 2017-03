LEVEL #242 – Mart sayısı bayilerde!

LEVEL #242 – Mart 2017 sayısı, 28 Şubat’ta İstanbul, 1 Mart’ta tüm Türkiye’de bayilerde!

Geçtiğimiz ay 20.yılını geride bırakan LEVEL, bu ay yine dopdolu içeriği ile sizleri bekliyor.

Kapak Konusu: Horizon Zero Dawn

İlk tanıtıldığı andan itibaren aşık olduğumuz oyun sadece beklentilerimizi karşılamakla kalmadı, çoğu açıdan üstüne bile çıktı. Siz de insanlığın “üstün ırk” sıfatını makinelere nasıl kaptırdığını merak ediyorsanız, türün en iyi yönlerini bünyesinde toplayan 50-55 saatlik bir yolculuk sizleri bekliyor.

Eksik ama yenilikçi: For Honor

For Honor için beklentilerimiz haliyle çok yüksekti, bu yüzden oyunu oynadıktan sonra bir şeyler yazmadan önce oturduk bir çay demledik, çıkıp bir hava aldık, günlerce kendi aramızda tartıştık. Tüm bu sürecin sonucunu ve nihai görüşlerimizi derginizde okuyabilirsiniz.

Herkese Dropzone kitapçığı!

Gameforge ve Sparkypants’in yeni strateji-MOBA oyunu Dropzone, nihayet erken erişim aşamasında. Gameforge’un katkılarıyla hazırlanan ve aklınıza gelen tüm detayları bulabileceğiniz Dropzone kitapçığı da bu ay derginiz ile birlikte hediye!

LEVEL Dergi içeriği

#242

İlk Bakış

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands

Conan Exiles

Little Nightmares

Heavy Gear Assault

Dosya Konusu

Türkiye’de Oyun Kültürü

PSVR’ın 2017 Oyunları

İnceleme

For Honor

Horizon Zero Dawn

Sniper Elite 4

Nioh

Halo Wars 2

Hitman: The Complete First Season

Youtubers Life

WWE 2K17

Diluvion

theHunter: Call of the Wild

Shantae: Half-Genie Hero

The Descendant: Complete Season

Might & Magic Showdown

Phoning Home

Heroes Evolved

Ayrıca

Astronot

Cosplay Republic

CS:GO

Çabla Sorulara Yanıt Arıyor

Donanım

Hearthstone: Heroes of Warcraft (HsTurkiye)

Kare

Kültür & Sanat

LEVEL Spor Departmanı

Mercek Altında

Mobil incelemeler

Online

Otaku chan!

Paralel Evren / Alt Evren

Role Playing Günlükleri

Sekiz

Sihirdar Vadisi (League of Legends)

ve fazlası bu ay LEVEL’da!

POSTER

For Honor

Horizon Zero Dawn

