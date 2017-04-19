Logitech G’den yeni mekanik klavye: G413

Ürünleriyle oyun deneyimine değer katan Logitech G, oyun klavye serisinin yeni üyesi G413 Mekanik Oyun Klavyesi’ni tanıttı.

Dengeli ve modern bir tasarım sahip, hassasiyet ve performans için tasarlanan klavye, rakipsiz performansıyla beğeni topluyor. G413 Mekanik Oyun Klavyesi, Logitech’in seçkin Romer-G™ mekanik tuş anahtarları sayesinde, standart tuşlara göre %25’e kadar daha hızlı hareket ediyor. Ürün, anotlanmış uçak sınıfı alüminyum-magenezyum kasası, USB bağlantı noktası ve hassas tuş anahtarlı arka aydınlatmasıyla dikkat çekiyor. Klavyenin, elementer kırmızı arka aydınlatmalı “Logitech G413 Karbon” ve ikonik beyaz arka aydınlatmalı “Logitech G413 Gümüş” olmak üzere iki sürümü bulunuyor.

Doğru fiyata, doğru özelliklere sahip ve gelişmiş performans sunan yeni klavyeyi tasarlamak için çok zaman harcadıklarını belirten Logitech G Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Ujesh Desai, “Bu klavyeyi, USB geçişi, arkadan aydınlatmalı tuşlar ve metal kaplama gibi üstün özelliklerle yarattık. G413 ile yüksek performans özelliklerinin ve çekici tasarımın mükemmel bir dengesine ulaştığımızı düşünüyoruz.” dedi.

Logitech G413 Mekanik Arkadan Işıklandırmalı Oyun Klavyesi, Karbon ve Gümüş sürümlerinin Nisan 2017’den itibaren 448 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla piyasaya sunulması bekleniyor.





Temel Özellikler

●Romer-GTM Tuş Anahtarları: Logitech’in seçkin Romer-GTM mekanik tuş anahtarları, profesyonel düzeyde performans, yanıt verme ve dayanıklılık için tasarlandı. 1,5 mm’lik kısa devre hareketi olan Romer-GTM, standart mekanik tuş anahtarlarına göre %25’e kadar daha hızlı hareket ediyor. Oyun geliştirmeye yönelik tasarlanan Romer-GTM tuş anahtarı, hız, hassasiyet ve sessiz performansın mükemmel bileşimini sunuyor.

●Hassas Anahtar Aydınlatması: Romer-GTM mekanik tuş anahtarları, hassas ve temiz aydınlatma için tasarlandı. Gece geç saatlere kadar süren oyun oturumlarında bile, dikkati dağıtmadan aydınlatma sağlıyor. Logitech G413’ün Karbon ve Gümüş sürümü, farklı renkteki arka plan aydınlatmalarıyla seçkin bir görünüm sunuyor.

●Uçak Dereceli Alüminyum Alaşımları: Üstün performansa odaklanan Logitech G413’ün, alüminyum-magnezyum alaşımından üretilen kasası, dengelenmiş minimal bir tasarım sunuyor.

●USB Geçişi: Ek olarak ayrılmış USB kablosu, tam geçiş gücü ve veri hızı için USB geçidi bağlantı noktasını kendi girişine bağlıyor.

●Tam Fonksiyon Tuşları: Logitech Gaming Software (LGS) içindeki FN geçiş özelliği, varsayılan ortam komutlarını gerçekleştirmek için tuşları yapılandırıyor. Böylece ses düzeyi, oynatma ve duraklatma, ses kapatma, oyun modu, aydınlatma gibi özellikleri kontrol etmek için FN tuşu kullanılabiliyor.

●Programlanabilir Makrolar: F1-F12 düğmelerindeki özel işlevleri ve makro komutlarını programlamak için Logitech Gaming Software kullanılabiliyor. Karmaşık komutları çalıştırmak veya bir düğmeye basarak belirli zaman aralıklarında bir dizi eylem eklemek mümkün oluyor.

●Performans Tuşları: Ürün, standart lazer kesim silindirik tuşlarının yanı sıra, espor profesyonelleri için tasarlanmış 12 adet özel kesim performans tuşuna sahip bulunuyor.

Sistem Gereksinimleri

●Windows® 7 ve üstüyle çalışır

●Logitech Gaming Software için internet bağlantısı

●Klavye için USB bağlantı noktası

●USB geçidi için USB portu

Teknik Özellikler

●Romer-G Tuş Anahtarları:

●Dayanıklılık: 70 milyon tuş basımı

●Harekete geçirme mesafesi: 1,5 mm

●Harekete geçirme kuvveti: 45 g

●Toplam hareket mesafesi: 3,0 mm



Fiziksel Özellikler:

●Boyutlar: 132 mm x 445 mm x 34 mm

●Ağırlık (kablosuz): 1.105 g

●Kablo uzunluğu: 1,8 m (6 feet)

Garanti

●2 yıl sınırlı donanım garantisi

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