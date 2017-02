Magic the Gathering’in Grand Prix şampiyonu Türkiye’den!

Bu yıl Prag’da düzenlenen Magic the Gathering’in Grand Pix etkinliğinin şampiyonu Türkiye’den Yusuf Kemal Vefa oldu.

1993 yılında üretilen kart oyunu Magic the Gathering geçtiğimiz zamanlar içerisinde pek çok değişime uğradı. Dinamiklerinin yanı sıra en çok “Organized Play” yapısı ile dikkat çeken MtG’de, hemen her hafta farklı bir ülkenin farklı şehirlerinde turnuvası bulunur. Farklı turnuva formatlarıyla karşımıza çıkan oyun, Constructed oynamak isteyen oyuncular, Vintage, Legacy, Modern ya da Standart gibi dört farklı başlıkta hazır deste maçları deneyim edebilir. Limited formattaysa, her oyuncunun altı adet içinden 15 rastgele kart çıkan booster’dan deste oluşturmaya çalıştığı “Seales” ya da sekiz kişilik masanın etrafında dönen, oyuncu başına üç adet booster’dan gelen kartlarla yaptıkları “Draft” oyun modelleri deneyim edilebilir. Ayrıca, Two-Headed Giant, Commander gibi birçok farklı “casual” oyun modeline de sahiptir. Bugün Blizzard’ın harika bir “casual” oyuncu açığı yakalayıp piyasaya sürdüğü Hearthstone, yapımcılarının da altını çizdiği üzere, Magic the Gathering’den esinlenerek üretilmiştir.

Magic the Gathering camiası olarak 1998 yılından beri ülkemizi yurtdışında temsil eden bir milli takımımız mevcut. Her yıl gerçekleştirilen ve her ülkede üç adet yapılan World Magic Cup Qualifier’ların birincilerinin oluşturduğu takıma, o yılın en yüksek Pro Point’ine sahip olan bir diğer oyuncu takım kaptanlığı ediyor. Toplamda dört kişi olan takımlar, her yıl Wizards of the Coast’ın belirlediği bir ülkede kozlarını paylaşıyorlar. Tabii bu turnuvadan önce devreye giren Grand Prix’ler MtG’nin en çok dikkat çeken etkinlikleri arasında başı çekiyor. GP’lere binlerce oyuncu katılım gösteriyor ve ancak ilk sekize kalanlar kendilerini tam anlamıyla kanıtlayabiliyor. Katılımcı sayısına göre değişen ödüller ve Pro Point sunan bu turnuvanın ilk sekizine girenler, daha sonradan gerçekleştirilecek bir Pro Tour’a çağrılıyorlar.

Bu yıl 27-29 Ocak tarihlerinde Prag’da gerçekleştirilen GP’de, ülkemizden yine birçok katılımcı boy gösterdi. Aralarında eski ve yeni oyuncuların bulunmasıysa ülkemizde MtG’nin gelişimine dair harika sinyaller verdi. Başlangıçta üst limiti 1.700 kişi olarak belirlenen turnuva, akabinde 2.000 kişiye yükseltildi.

GP’ler iki günlük etkinliklerdir. Katılımcı sayısına göre ilk gün belirli miktarda maçın kazanılması gerekir. Ancak bu sayede ikinci gün maçlarına kalınabilir. Bugüne kadar benzeri turnuvalara giden oyuncularımızın birçoğu ikinci güne kalmış olsa da bu turnuvada genç oyuncunlarımızdan, Alican Göktürk ve Yusuf Kemal Vefa ikinci gün yapabildi. Sekiz galibiyet, bir mağlubiyetle toplam 24 puan toplamayı başaran Yusuf Kemal Vefa, ikinci güne 14. Sırada başladı. Tamamen “Limited” formatta deneyim edilen turnuvanın ikinci günü, iki adet zorlayıcı draft ile geçecekti. Yaptığı draftların ikisinden de başarı elde etmeyi başaran Yusuf Kemal Vefa, ilk sekiz arasına beşinci olarak girdi. Yaptığı ilk maçta rakibi olan Florian Koch’u çok hızlı bir şekilde 2-0 mağlup ederek yarı finale çıkmayı başardı. Yarı finalde karşılaştığı Fabian Friedrich ise ilk tur “Power Rare” dediğimiz “Verdurous Gearhulk”ı son dakika açarak kazandı. Pek hesapta olmayan bu kart, Yusuf’un tüm çabalarına rağmen rakibe galibiyet getirdi. Nitekim ikinci ve üçüncü turlar Yusuf’un galibiyet ile sonlandı. Finaldeyse rakip Paulo Vitor Damo da Rosa oldu. Uzun süredir profesyonel olarak MtG oynayan bu rakip de Yusuf Kemal Vefa’nın karşısında dayanamadı ve 2-0’lık skorla masadan ayrıldı.

Özetlemek gerekirse, Yusuf Kemal Vefa büyük bir ilke imza attı. Ülkemizden bir oyuncu hem ilk defa GP’de ilk sekiz yaptı, hem de yaptığı gibi bir GP kazandı. Ülkemizdeki alt kültür camiası başta olmak üzere, özellikle Magic camiasına yıllarını veren Yusuf Kemal Vefa’yı bir kez daha tebrik ediyor, bu başarısının ülkemizdeki Magic oyuncularının sayısını arttırmasını diliyoruz.

