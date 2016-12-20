Monster’dan öğrencilere yarıyıl tatili kampanyası!

Monster Notebook’un geniş ürün yelpazesindeki her bütçeye uygun oyun bilgisayarlarıyla en yeni oyunları oynamak için çok para ödemenize gerek yok!

Monster Notebook’u geride bıraktığımız 11 yılda Türkiye’deki oyunseverlerin sevdiği ve güvendiği bir marka haline getiren özelliklerinin başında firmanın yüksek performanslı oyun bilgisayarlarını, etkin bir satış sonrası destekle ve mümkün olan en uygun fiyatlara sunması geliyor. Abra A5 V8.1.2 de firmanın en yeni oyunları rahatlıkla çalıştırabilecek güçte bir fiyat/performans bilgisayarı olarak tasarladığı modellerden biri.

Monster Abra A5 V8.1.2 15.6″ oyun bilgisayarı, birbiriyle uyum içerisinde çalışarak en yüksek performansı sunacak bileşenler seçilerek oluşturulmuş; fakat aynı zamanda fiyatının da uygun olması sağlanmış. Bu model, gücünü 6. Nesil Intel® Core™ i7-6700HQ işlemciden alıyor. Bu işlemciye DX12 destekli 4GB GDDR5 NVIDIA® GeForce® GTX965M grafik kartı, 2133MHz hızında 8GB DDR4L bellek ve saniyede 1570MB okuma, 540MB yazma hızına sahip 256GB kapasiteli Intel 600P M.2 Sata SSD depolama ünitesi eşlik ediyor. En yeni oyunları yüksek ayarlarda rahatlıkla oynayabileceğiniz bu oyun bilgisayarının performansını daha da yukarı taşımak isterseniz RAM’ini 32 GB’a kadar yükseltebilir, ilave SSD ve HDD depolama birimleri ekleyebilirsiniz.

Abra A5 V8.1.2’nin dışı da içi kadar etkileyici. Bu modelde yer alan 15.6 inçlik 1920×1080 piksel çözünürlükte IPS Mat LED ekran sayesinde aydınlık ortamlarda bile yansıma ve aşırı parlaklık gibi sorunlar yaşanmıyor. A5 V8.1.2’nin keskin hatlara sahip yenilikçi tasarımı, klavyesindeki ve ön yüzündeki kırmızı LED aydınlatmasıyla birleşince ortaya çıkan görüntüden gözlerinizi alamayacaksınız.

Çevre birimleriyle kolay ve hızlı bağlantı sağlamak için USB 3.0 ve USB 3.1 Gen2 (Type C) bağlantı portları ve 4’ü 1 arada kart okuyucu da bu modelin standart donanımı arasında bulunuyor. Ayrıca bilgisayarınızı ikinci bir monitörle bağlamak isterseniz HDMI çıkışlı çoklu ekran desteği de mevcut. Üstelik çıkarılabilir 6 Hücreli Lithium-Ion piliyle birlikte 2.8 kilo ağırlığında olan bu performans canavarını beraberinde hediye edilen 15.6” Monster taşıma çantasıyla gittiğiniz her yere götürebilirsiniz.

Abra A5 V8.1.2 oyun bilgisayarı firmanın tüm modellerinde olduğu gibi Monster’ın hızlı ve etkin satış sonrası desteğiyle birlikte geliyor. Monster’ın ürünlerine duyduğu güvenin göstergesi olarak çalıştıramadığınız bir oyun olursa 15 gün içerisinde koşulsuz iade garantisi mevcut. Ödeme ekranında “Öğrenciyim Sömestr İndiriminden Yararlanmak İstiyorum” seçeneğini işaretleyerek 3799 TL’ye sahip olabileceğiniz Monster Abra A5 V8.1.2’yi daha detaylı olarak incelemek için www.monsternotebook.com.tr adresini, bu fiyat performans canavarını ve diğer modelleri bizzat denemek için Monster mağazalarını ziyaret edebilirsiniz.

Basın Bülteninden derlenmiştir.

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