Multiplayer E-spor ve Oyun Festivali Chapter 4 Vodafone Arena’da!

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Multiplayer’ın bir klasiği haline gelen eSpor ve Oyun Festivali Chapter’ın 4.’sünü sunmaktan gurur duyarız.

Oyun dünyası tutkunlarının ve Multiplayer ailesinin geleneksel buluşması olan Chapter 4, Dünya’da e-spora yatırım yapan ilk spor kulübü Beşiktaş’ın destekleri ile 21 Ocak 2017 Cumartesi günü Vodafone Arena’da gerçekleşecek.
Tüm etkinlik Multiplayer’ın internet televizyonu twitch.tv/multiplayer kanalından da gün boyu naklen yayınlanacak.

Chapter 4’de neler mi olacak?

Eğlenceye doyacağınız Chapter 4’de ziyaretçilerimizi bekleyenler:
• Multiplayer Türkiye CS:GO Türkiye Ligi Finali
• PlayStation 4 PRO ödüllü FIFA 17 Turnuvası
• Internet ve oyun dünyasının ünlü Youtuber ve Streamer’larıyle bir araya gelme ve tanışma imkanı
• Geleceğin Streamer’ını aradığımız yarışmamız YAYINAÇIK’ın şampiyonunun ilanı ve YAYINAÇIK ödül töreni
• Kafa Ayarı Doğaçlama Tiyatrosu Sahne performansı
• Canlı yayınlarda 250 TL *7 toplam 1.750 TL değerinde Steam cüzdan kodu hediyesi!
Anlayacağınız Chapter 4 dopdolu geliyor.

Festival Sponsorları: Paramara, ASUS, Monster Energy Drinks, Sony Play Station, Logitech, Nvidia, Iconic, UniteAD
Saat 12.00 itibariyle kapıların tüm oyunculara açılacağı Multiplayer Chapter 4: eSpor ve Oyun Festivali’nde buluşmak üzere. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

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