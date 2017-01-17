Multiplayer E-spor ve Oyun Festivali Chapter 4 Vodafone Arena’da!

Multiplayer’ın bir klasiği haline gelen eSpor ve Oyun Festivali Chapter’ın 4.’sünü sunmaktan gurur duyarız.

Oyun dünyası tutkunlarının ve Multiplayer ailesinin geleneksel buluşması olan Chapter 4, Dünya’da e-spora yatırım yapan ilk spor kulübü Beşiktaş’ın destekleri ile 21 Ocak 2017 Cumartesi günü Vodafone Arena’da gerçekleşecek.

Tüm etkinlik Multiplayer’ın internet televizyonu twitch.tv/multiplayer kanalından da gün boyu naklen yayınlanacak.

Chapter 4’de neler mi olacak?

Eğlenceye doyacağınız Chapter 4’de ziyaretçilerimizi bekleyenler:

• Multiplayer Türkiye CS:GO Türkiye Ligi Finali

• PlayStation 4 PRO ödüllü FIFA 17 Turnuvası

• Internet ve oyun dünyasının ünlü Youtuber ve Streamer’larıyle bir araya gelme ve tanışma imkanı

• Geleceğin Streamer’ını aradığımız yarışmamız YAYINAÇIK’ın şampiyonunun ilanı ve YAYINAÇIK ödül töreni

• Kafa Ayarı Doğaçlama Tiyatrosu Sahne performansı

• Canlı yayınlarda 250 TL *7 toplam 1.750 TL değerinde Steam cüzdan kodu hediyesi!

Anlayacağınız Chapter 4 dopdolu geliyor.

Festival Sponsorları: Paramara, ASUS, Monster Energy Drinks, Sony Play Station, Logitech, Nvidia, Iconic, UniteAD

Saat 12.00 itibariyle kapıların tüm oyunculara açılacağı Multiplayer Chapter 4: eSpor ve Oyun Festivali’nde buluşmak üzere. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

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