İlk ortaya çıktığından beri oyuncuların dikkatini çekmeyi başarmış olan Nintendo Switch’in çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu. Lakin fiyatı oyuncuların umduğundan çok daha yüksek çıktı.

3 Mart 2017 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek olan Nintendo Switch’in, İngiltere’de £279.99, Kuzey Amerika’da $299.99, Japonya’da ise ¥29,980 yen fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği belirtildi.

Gelen yeni gelişmelerden sonra Nintendo’nun hisseleri %6 oranında değer kaybetti. Bunun yanında fiyatı yüksek bulan oyuncular twitter’dan tepkilerini dile getirdi. Oyuncular böyle bir el konsolu için açıklanan fiyatı yüksek bulduklarını söyledi.

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