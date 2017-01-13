Nintendo Switch’in çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu!

Gönderen - - Genel, Haber , , , ,
0

İlk ortaya çıktığından beri oyuncuların dikkatini çekmeyi başarmış olan Nintendo Switch’in çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu. Lakin fiyatı oyuncuların umduğundan çok daha yüksek çıktı.

3 Mart 2017 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek olan Nintendo Switch’in, İngiltere’de £279.99, Kuzey Amerika’da $299.99, Japonya’da ise ¥29,980 yen fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği belirtildi.

Gelen yeni gelişmelerden sonra Nintendo’nun hisseleri %6 oranında değer kaybetti. Bunun yanında fiyatı yüksek bulan oyuncular twitter’dan tepkilerini dile getirdi. Oyuncular böyle bir el konsolu için açıklanan fiyatı yüksek bulduklarını söyledi.

Henüz yorum yok.

Yorum Yapın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

LEVELONLINE

Burası Türkiye'nin en çok satan oyun dergisi LEVEL'ın web sitesi... Site, dergiden bağımsız bir yapıya sahip. Yani site içeriği ayrı, dergi içeriği ayrı...

Her gün onlarca; haber, özel haber, inceleme ve makale yazıyoruz. Her gün güncelleniyoruz. Birçok son dakika haberi de cabası... Tüm bunları Türkiye'nin en tecrübeli oyun editörleri yapıyor.

SON HABERLER

TWITTER

FIFA Ultimate Team 2016’nın en iyi 11 futbolcusu açıklandı! https://t.co/5B4eo5EwPL https://t.co/rkL1Hgto4H
Bir insan ile trolün dostluğunu konu alan Troll and I için hikaye fragmanı! https://t.co/uVJZF0Y0nR https://t.co/Q7lhB7Mdhf

Flickr