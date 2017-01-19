Nintendo’nun sıradaki mobil oyunu ilk önce Android’e geliyor!

Gönderen - - Genel, Haber , , , , , ,
0

Nintendo’nun geliştirdiği mobil oyun Fire Emblem Heroes ilk önce Android tabanlı telefonlara geliyor. İlerleyen zaman diliminde ise İOS platformuna gelecek.

2 Şubat tarihinde çıkması planlanan oyun için yeni bir videoda yayınlandı. Uzun soluklu olacağı söylenen Fire Emblem Heroes, RPG türünde ve free-to-play olarak mobil platformlara çıkışını gerçekleştirecek. Bunu yanında geçtiğimiz aylarda İOS için çıkışını gerçekleştiren Super Mario Run’da mart ayı içerisinde Android için çıkışını gerçekleştirecek.

Fire Emblem Heroes için yayınlanan fragmana aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Henüz yorum yok.

Yorum Yapın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

LEVELONLINE

Burası Türkiye'nin en çok satan oyun dergisi LEVEL'ın web sitesi... Site, dergiden bağımsız bir yapıya sahip. Yani site içeriği ayrı, dergi içeriği ayrı...

Her gün onlarca; haber, özel haber, inceleme ve makale yazıyoruz. Her gün güncelleniyoruz. Birçok son dakika haberi de cabası... Tüm bunları Türkiye'nin en tecrübeli oyun editörleri yapıyor.

SON HABERLER

TWITTER

Gabe Newell Soru-Cevap etkinliğinde Half-Life’dan bahsetti! https://t.co/amxn9TN5M1 https://t.co/a24dHNIhRQ
Konsol oyunlarına Plantronics’ten iki yeni oyuncu! https://t.co/5cDsg1OQvb https://t.co/N1Wc9O11Ai

Flickr