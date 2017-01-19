Nintendo’nun sıradaki mobil oyunu ilk önce Android’e geliyor!

Nintendo’nun geliştirdiği mobil oyun Fire Emblem Heroes ilk önce Android tabanlı telefonlara geliyor. İlerleyen zaman diliminde ise İOS platformuna gelecek.
2 Şubat tarihinde çıkması planlanan oyun için yeni bir videoda yayınlandı. Uzun soluklu olacağı söylenen Fire Emblem Heroes, RPG türünde ve free-to-play olarak mobil platformlara çıkışını gerçekleştirecek. Bunu yanında geçtiğimiz aylarda İOS için çıkışını gerçekleştiren Super Mario Run’da mart ayı içerisinde Android için çıkışını gerçekleştirecek.
Fire Emblem Heroes için yayınlanan fragmana aşağıdan ulaşabilirsiniz.