No70: Eye of Basir’i Harun Can Seslendirecek!

Oldmoustache Gameworks ekibinden, takipçilerini heyecanlandıracak bir açıklama geldi.

Oyunda hikaye işleyişinin daha iyi aktarılabilmesi için oyunun anlatım tarzını değiştiren ekip, Erhan karakterini daha da ön plana çıkarmaya karar verdiler. Bu noktada tecrübeli bir seslendirmene ihtiyaç duyan Oldmoustache Gameworks ekibi, Deadpool ve Suicide Squad’da Joker karakterine hayat veren Harun Can ile anlaştı ve Erhan karakterini Harun Can’a emanet ettiler.

Özellikle Deadpool’da harika bir iş çıkartan Harun Can’ın projeyi kabul etmesinden son derece memnun olduğunu belirten ekip; Duygu’nun oyuncuya daha iyi yansıtılabilmesi için Harun Can gibi tecrübeli bir sanatçıya ihtiyaçları olduğunu ve kendisine projeyi kabul ettiği teşekkür ettiklerini sözlerine eklediler.

Oyunun çıkış sürecinin uzamasıyla ilgili açıklama yapan Oldmoustache Gameworks ekibi; ”Oyuncular gerek harçlıklarını biriktirip, gerekse çalışarak kazandıkları parayı oyunumuz için harcayacaklar ve biz bunu haketmek için elimizden geleni yapmak zorundayız. Daha iyi bulmacalar, daha iyi grafikler ve daha iyi bir hikaye bizim oyunculara karşı sorumluluğumuz. Bu sebeple sürecin uzamış olmasını çok sorun etmiyoruz. Biliyoruz ki oyun çıktığında bunları unutturabilecek potansiyele sahibiz. Yine de çok kısa bir süre içinde çıkış tarihi açıklayacağımızı belirtmek isteriz.

Harun Can’ın bu aşamada bize inanıp, projemize evet demesi, ne kadar iyi bir oyun çıkarmaya çalıştığımızın ve kendi insanımızı ne denli önemsediğimizin bir göstergesidir. İyi bir ekibimiz ve bize inanan insanlar var. Yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Basın Bülteninden derlenmiştir.

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