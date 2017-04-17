Okubi The Walking Dead ile Dönüyor!

Türkçe dijital çizgi roman yayıncısı Okubi popüler yerli seriler Teşebbüs 2.0, Oyun Bozan, Seyfettin Efendi ve Olağanüstü Maceraları’nın yanına Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek dünyaca ünlü çizgi roman serisi The Walking Dead’i (Yürüyen Ölüler) ekliyor.



Okubi nedir?

Okubi bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarınızdan platformda yayınlanan yerli ve yabancı çizgi romanları türkçe dijital fasikül formatında okumanıza olanak sağlayan dijital bir yayıncı.

Geçtiğimiz yıllarda Teşebbüs 2.0, Oyunbozan ve Devrim Kunter’in Seyfettin Efendi ve Olağanüstü Maceraları serilerini dijital formatta sunan Okubi bugün yeni yayın dönemine başladı.

Yeni yayın dönemine, Image Comics’in ülkemizde Marmara Çizgi tarafından yayınlanan serisi The Walking Dead’in (Yürüyen Ölüler) ilk iki fasikülünü yayınlayarak hızlı bir giriş yapıyor. Yayın hayatına başladığı 2003 yılından bu yana çok satanlar listesinin zirvesindeki yerini koruyan The Walking Dead ilk kez türkçe dijital fasikül formatında çizgi roman severlerle buluşuyor. Yeni yayın dönemi şerefine TWD serisinin ilk sayısı %50 indirimli olarak satışta.

https://www.okubi.com/walking-dead

Okubi’de ayrıca Seyfettin Efendi ve Olağanüstü Maceraları: Yeditepe Canavarı ile Teşebbüs 2.0’ın ilk 2 sayısını ücretsiz okumak mümkün.

Okubi’de yeni yayın dönemi her hafta yeni bölümleri yayınlanacak olan The Walking Dead’in yanısıra yepyeni yerli ve yabancı çizgi roman serileri ile devam edecek. Süprizlere hazır olun!

App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz indirebileceğiniz Okubi Mobil Uygulamasının özellikleri:

– “Cep Modu” ile mobil cihazlar ve küçük ekranlarda panel panel okuma

– Tüm yayınları telefona ve tablete indirip çevrimdışı okuyabilme

– Kitaplığınıza eklediğiniz bölümlere diğer mobil cihazlar ya da bilgisayardan ulaşabilme

http://www.okubi.com/twd

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor…