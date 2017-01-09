Oyun yapımcıları İstanbul Aydın Üniversite’sinde buluşuyor!

İstanbul Aydın Üniversitesi, oyun yapımcılarını Global Game Jam’le Florya kampüsünde buluşmaya çağırıyor…

20-22 Ocak 2017 tarihleri arasında oyun yapımcıları için uyumak yok. Katılımcılar 2 gün 2 gece boyunca Global Game Jam’im tüm dünyayla aynı anda vereceği tema doğrultusunda oyum yapacaklar.

İstanbul Aydın Üniversitesi, dünyanın en önemli 48 saatlik küresel oyun geliştirme maratonu olan Global Game Jam’e ev sahipliği yapıyor. Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde, Çizgi Film ve Animasyon Bölümü tarafından 20-22 Ocak 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan bu inovasyon, yaratıcılık ve iş birliği etkinliğine katılarak meslektaşlarınızla tanışabilir, onlarla işbirliği içerisinde yaratıcılığınızı ortaya koyabilir ve eğlenceli olduğu kadar zorluklarla dolu bu oyun geliştirme deneyiminizi dünyanın dört bir yanındaki on binlerce katılımcıyla paylaşabilirsiniz.

20 Ocak Cuma akşamı 17.00’da İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Halit Aydın Kampüsü’nde gerçekleştirilecek olan Global Game Jam’e tüm dünyada geçen yıl 630 mekânda 93 ülkeden 30 binden fazla katılımcı ilgi göstermiş, katılımcılar 2 gün 2 gece boyunca ürettikleri oyunları GGJ internet sitesi üzerinden dünyayla paylaşmışlardır. GGJ, tamamen gönüllülük esasında gerçekleştirilmektedir. Bir yarışmadan ziyade iş birliği ve dostluğu esas alan sinerji yaratmaya dayalı bir etkinliktir. Bu etkinlikte katılımcılar ilk akşam duyurulan ortak bir tema etrafında oyunlarını geliştirirler ve etkinliğin son akşamında sunmaktadırlar.

Oyun yapımı ; görsel tasarım, programlama, oyun tasarımı, müzik gibi pek çok alandan insanın birlikte çalışmasını gerektiren karmaşık bir süreçtir. Dolayısıyla GGJ, kendini yeni ve farklı ortamlar içerisinde geliştirmek isteyen, sektörü tanımak ve kariyerini bu alanda sürdürmek için portföy hazırlayan tüm amatör ve profesyonel katılımcılar için kaçırılmaması gereken önemli bir fırsattır.

Bu önemli etkinlik için kayıtlarımız kontenjanımızla sınırlıdır. Başvuru formuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://www.facebook.com/ggjiau

İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü olarak oyun yapımıyla ilgilenen herkesi aramızda görmekten mutluluk duyarız.

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