Paramanya’da Büyülü Diyar’a yolculuk başladı!

Türkiye’deki mobil oyun severlerin vazgeçilmez oyunu Paramanya, Büyülü Diyar Haritası’nı oyuncuların beğenisine sunuyor.

Netmarble Türkiye tarafından yayınlanan, Türkiye’nin en sevilen mobil oyunu Paramanya, yeni Büyülü Diyar Haritası güncellemesini Paramanya’cıların beğenisine sundu. Harita serisine yeni eklenen Büyülü Diyar Haritası ile birlikte Paramanya oyuncuları, büyülü bir maceraya doğru yola çıkıyor. Büyülü Diyar Haritası’nın diğer haritalardan farkı, oyuncuların büyü yaparak rakiplerine üstünlük sağlaması.

Kazanmak için ‘Büyülü Kontrol’

Kazanma şekillerinin diğer haritalarla benzerlik gösterdiği Büyülü Diyar Haritası’nda, oyuncular haritaya eklenen büyülü kontrolü sayesinde tüm karakterler üzerinde kontrol sağlayabiliyor. Bu eğlenceli harita da Paramanya’da var olan tüm haritalarda olduğu gibi 2-4 kişi olarak oynanabiliyor.

Büyülü Diyar Haritası’nın yanı sıra Paramanya’ya eklenen diğer bir özellik de “Dünya Seyahati”. Oyunun eğlencesini artıran bu özellik sayesinde, oyuncular tüm dünyayı dolaşırken haritada saklı olan özel karakter ve ekstra ödülleri toplayabilme imkanına sahipler.

Paramanya’da Şampiyonlar Ligi

Yeni yılda Paramanya severleri memnun edecek bir gelişme daha var. Oyuna Şampiyonlar Ligi eklendi. Rekabeti kızıştıracak, eğlenceyi katlayacak bu yeni lig sisteminde oyuncular şampiyonluk için yarışırken, bir taraftan da bonus ödüller kazanabilecek.

Ayrıca Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem Sultan, Nasreddin Hoca gibi Türk tarihinin önemli karakterleri ile oynayabilme şansı tanıyan Paramanya, Türkiye Haritası’yla da ülkemizde yer alan en önemli tarihi eserlere sahip olmanın keyfini sunuyor.

Türkiye’de ve tüm dünyada herkesi etkisine alan mobil oyun Paramanya, oyun tutkunlarına yeni aksiyonlar ve maceralar sunmaya devam edecek.

Paramanya oyun içi satın alma seçenekleriyle App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz indirilebilir.

App Store: http://buff.ac/4cX4

Google Play: http://buff.ac/4cX5

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