Planet Coaster’ın yapımcısı Atari’yi mahkemeye verdi!

RollerCoaster serisi ve Elite: Dangerous ile gündemimizde olan Frontier Developments, RollerCoaster Tycoon World’ün yayıncısı Atari’yi dava etti.

Hemen kısaca hatırlatalım, RollerCoaster Tycoon serisinin üçüncü oyunundan sonra oyunun haklarını Atari’de bırakan Frontier Developments, kendi yoluna gittikten sonra piyasaya çıkardığı Planet Coaster ile büyük beğenimizi kazanmıştı.

Serinin isim haklarını elinde bulunduran Atari ise Nvizzio Creations tarafından geliştirilen RollerCoaster Tycoon World’ü erken erişim ile piyasaya sürmüş ve hem oyun basınından hem de oyunculardan hayli negatif geri dönüşler almıştı. Öyle ki oyunun şimdiye kadar yapılmış en kötü lunapark simülasyonu olduğunu söyleyenler bile mevcut.

İlk tahmininizin aksine Frontier’ın açtığı davanın sebebi bu tarz bir şey değil. Basitçe Frontier, Atari’nin RollerCoaster Tycoon 3’ün satışlarını olduğundan düşük gösterdiğini iddia ediyor. Bu yüzden de hakkı olan 3.37 milyon dolar yerine Atari’den sadece 1.17 milyon dolar aldığını, firmanın kendilerine halen 2.2 milyon dolar borçlu olduğunu belirtmekte.

Görünüşe bakılırsa bir süredir iki firma arasında bu anlaşmazlık görüşmeler yoluyla çözülememiş ve mahkemeye intikal etmiş durumda.

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