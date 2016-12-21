Plantronics’ten oyunculara özel: RIG 515HD

Yeni Plantronics RIG 515HD Lava ile kulaklıklara kırmızı tasarım.

Oyun oynamanın keyfini maksimum seviyede yaşamak isteyenlerin çözüm ortağı olan Plantronics, yeni oyun kulaklığı RIG 515HD LAVA ile oyuncuların ilgi odağı olacak. RIG serisinin yeni oyuncusu olan RIG 515HD LAVA, kırmızı detaylarla oyunlardaki rekabeti tasarımına taşıyor.

Son yıllarda gelişen oyun pazarında kaliteli oyun kulaklıklarıyla önemli bir konuma sahip Plantronics, RIG serisinin devamı niteliğindeki RIG 515HD Lava ile oyun dünyasındaki rekabeti artıracak. HD ses kalitesindeki RIG 515HD Lava model oyun kulaklığı; kişisel bilgisayarlarda kolaylıkla kullanılabiliyor.

ESL tarafından desteklenen RIG 515HD Lava model kulaklık, oyunlara konsantre olmanızı kolaylaştırıyor. Tasarımı, işlevselliği ve sunduğu imkanlar ile bir oyuncunun istediği tüm özellikleri tek bir kulaklıkta bulabileceğiniz RIG 515HD Lava, yüksek ses destekli üç boyutlu Dolby 7.1 surround ses desteği ile en ufak çıtırtıyı bile fark edebileceksiniz. Ayarlanabilir kafa bandı ile uzun süreli kullanımlarda dahi kulağı yormayan ergonomik yapısı RIG 515HD’nin tercih edilebilirliğini artırıyor. Rekabetçi karşılaşmalarda rahatlığı ve hafifliği ile rakipleriniz karşısında bir adım önde olmanızı sağlayan Plantronics RIG 515HD Lava’nın hareketli mikrofonu ve sökülebilir kabloları da dikkat çeken özellikleri arasında.

Adeks, Hepsiburada.com, Teknobiyotik.com, D&R mağazalarınızda bulabileceğiniz RIG 515HD Lava satış fiyatı; 399 TL’dir.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor…