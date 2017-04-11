PlayerUnknown’s Battlegrounds bir milyonu geçti!

Henüz iki haftadır erken erişimde bulunan PlayerUnknown’s Battlegrounds, beklentileri yerle bir ederek 1 milyon satışı geride bırakmayı başardı.

Peki tüm bu başarının sırrı ne? Öncelikle Battle Royale türü günümüzde büyük bir rekabete sahne olsa da pek çok kişi için türü yaratan veya bu duruma getiren kişi bizzat Brendan Greene, ya da oyuncuların tanıdığı rumuzuyla PlayerUnknown.

Önce DayZ için yaptığı rekabetçi hayatta kalma modu, sonra da H1Z1 için yaptığı King of the Hill ile adını bir daha çıkmamak üzere hafızalarımıza kazıyan PlayerUnknown, yine türün çıtasını yükselten bir yapımla karşımıza çıktı. Ülkemizde Nfinity Games tarafından Türkçe olarak oyunculara sunulan oyun, PlayerUnknown ve Güney Kore’de yerleşik Bluehole Studio’nun ortaklığı ile geliştirildi ve ilk eskizlerinin üzerinden bir sene bile geçmedi.

Erken erişim aşamasında olan oyunun tam sürümünün piyasaya çıkmasının ise altı aydan uzun sürmeyeceği düşünülüyor.

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