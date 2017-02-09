PlayStation 4 için özel geliştirilen Drawn to Death Nisan’da çıkıyor!

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Bir lise öğrencinin defterinden çıkmış gibi gözüken shooter oyunu Drawn to Death, 4 Nisan 2017 tarihinde PlayStation Store’da yerini alacak.

Oldukça uçuk ve kaçık bir shooter oyunu olan Drawn to Death, David Jaffe’in bağımsız takımının ilk oyunları. 2014 Aralık ayında duyurulan Drawn to Death ilk önce free-to-play bir oyun olarak çıkmayı planladı, ancak şimdi geleneksel bir fiyat etiketi ile piyasaya çıkacak. Oyunun ABD fiyatı 19.99$ olarak belirlenmiş durumda.

Oyunun çıkış tarihinin duyurulduğu ve içerisinde oynanış görüntülerinin de olduğu videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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