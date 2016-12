PlayStation Plus’ın Ocak oyunları belli oldu!

Sony’nin PlayStation Plus oyunları bir süredir ciddi şekilde eleştiri bombardımanına tutulmaktaydı bildiğiniz gibi.

Hal böyleyken Ocak ayı için duyurulan oyunların hiç de fena gözükmediğini söyleyebiliriz.

PlayStation 4 oyuncuları yeni yılda ücretsiz olarak This War of Mine: The Little Ones ve Ps Vita ile çapraz platform olarak da pikselize Titan avlama çılgınlığı Titan Souls ile yılın en iyi remake’lerinden Day of the Tentacle: Remastered’a kavuşacaklar. Her ü.ç oyunun da kendi türlerinde yılın en iyilerinden olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz.

PlayStation 3 sahipleri ise çıktığında bayıldığımız, zorluğuyla aklımızı başımızdan alan The Swindle’ın yanında (PS4 ve Ps Vita ile çapraz platform ayrıca), tepeden kameralı sıradan bir yarış-savaş oyunu olan BlazeRush’ı edinebilecekler.

Ps Vita oyuncularına sunulan oyunlar ise ayrıca puzzle oyunu Azkend 2: The World Beneath var.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor…