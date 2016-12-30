PlayStation Plus’ın Ocak oyunları belli oldu!

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Sony’nin PlayStation Plus oyunları bir süredir ciddi şekilde eleştiri bombardımanına tutulmaktaydı bildiğiniz gibi.

Hal böyleyken Ocak ayı için duyurulan oyunların hiç de fena gözükmediğini söyleyebiliriz.

PlayStation 4 oyuncuları yeni yılda ücretsiz olarak This War of Mine: The Little Ones ve Ps Vita ile çapraz platform olarak da pikselize Titan avlama çılgınlığı Titan Souls ile yılın en iyi remake’lerinden Day of the Tentacle: Remastered’a kavuşacaklar. Her ü.ç oyunun da kendi türlerinde yılın en iyilerinden olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz.

PlayStation 3 sahipleri ise çıktığında bayıldığımız, zorluğuyla aklımızı başımızdan alan The Swindle’ın yanında (PS4 ve Ps Vita ile çapraz platform ayrıca), tepeden kameralı sıradan bir yarış-savaş oyunu olan BlazeRush’ı edinebilecekler.

Ps Vita oyuncularına sunulan oyunlar ise ayrıca puzzle oyunu Azkend 2: The World Beneath var.

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