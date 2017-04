Playstore’dan bahar indirimleri!

Ağaçların çiçek açtığı şu dönemde Playstore son derece geniş bir indirim kampanyası başlatmış, gelin bakalım neler neler var.

Eğer sınavlarım bitse de kendimi oyunlara atsam diye gün sayıyorsanız, Playstore’da %75’e varan indirimler söz konusu. Üstelik sadece bir üretici değil; Bandai Namco, Bethesda, Ubisoft, Konami, THQ Nordic, 1C ve Astragon‘un hemen tüm önemli yapımları bu kampanyada yerini almış durumda.

Bandai Namco indirimleri

21 Nisan‘a kadar devam edecek olan indirimlerde Dark Souls serisi, Project CARS ve Dragonball Xenoverse oyunları gibi popüler yapımlar yer almakta. Buna göre;

Dark Souls II: Scholar of the First Sin: 168 TL yerine 50.40 TL

Dark Souls III: 198 TL yerine 99 TL

Dragonball Xenoverse: 68 TL yerine 17 TL

Dragonball Xenoverse 2: 98 TL yerine 68 TL

Project CARS GOTY Edition: 98 TL yerine 40 TL

Pac-Man 256: 24 TL yerine 12 TL

Tales of Symphonia: 65 TL yerine 26 TL

Tales of Zestiria: 198 TL yerine 49.50 TL

One Piece Pirate Warriors 3: 68 TL yerine 17 TL

Bethesda İndirimleri

Fallout ve The Elder Scrolls serilerini henüz koleksiyonuna katmayanlar için harika fırsatlar sunan indirimlerde en önemli oyunlar ise şu şekilde.

Dishonored: 36 TL yerine 18 TL

Dishonored 2: 248 TL yerine 124 TL

Doom: 198 TL yerine 99 TL

Doom 3 BFG Edition: 89 TL yerine 44.50 TL

Fallout 1: 36 TL yerine 18 TL

Fallout 2: 36 TL yerine 18 TL

Fallout 3 GOTY Edition: 86 TL yerine 52 TL

Fallout New Vegas: 36 TL yerine 18 TL

Fallout 4: 220 TL yerine 110 TL

Fallout Tactics: 36 TL yerine 18 TL

The Elder Scrolls III Morrowing GOTY Edition: 54 TL yerine 32 TL

The Elder Scrolls IV Oblivion GOTY Edition: 54 TL yerine 32 TL

The Elder Scrolls V Skyrim Legendary Edition: 120 TL yerine 60 TL

The Elder Scrolls Online – Tamriel Unlimited: 132 TL yerine 66 TL

Rage: 36 TL yerine 18 TL

Quake 4: 54 TL yerine 27 TL

The Evil Within: 78 TL yerine 39 TL

Wolfenstein – The New Order: 78 TL yerine 39 TL

Wolfenstein – The Old Blood: 82 TL yerine 49 TL

Ubisoft indirimleri

Oyun dünyasının iki ağır topundan Ubisoft da Playstore indirimlerinden nasibini alanlar arasında. Assassin’s Creed’den Far Cry’a kadar neler var neler yok kısaca bakalım.

Rainbow Six Siege – Complete Edition: 224 TL yerine 160 TL

The Division: 168 TL yerine 68 TL

Far Cry 3: 48 TL yerine 12 TL

Far Cry 4: 88 TL yerine 48 TL

Far Cry Primal: 130 TL yerine 65 TL

Watch Dogs 2: 180 TL yerine 108 TL

Might & Magic Heroes V – Gold Edition: 59 TL yerine 22 TL

Might & Magic Heroes VI – Gold Edition: 90 TL yerine 32 TL

AC II – Digital Deluxe Edition: 24 TL yerine 10 TL

AC – Brotherhood: 18 TL yerine 7 TL

AC III Digital Deluxe Edition: 138 TL yerine 48 TL

AC Revelations Gold Edition: 68 TL yerine 24 TL

AC IV Black Flag: 48 TL yerine 24 TL

AC – Rogue: 68 TL yerine 34 TL

AC – Unity: 24 TL

AC – Syndicate: 130 TL yerine 68 TL

AC Chronicles Trilogy – 78 TL yerine 39 TL

Konami İndirimleri

PES serisini sol yıllardaki durağanlığından kurtarıp ciddi bir çıkışa geçiren Pro Evolution Soccer 2017, %66’lık bir indirimle oyuncular ile buluşuyor, kaçırmayın.

Metal Gear Solid V: Ground Zeroes: 36 TL yerine 9 TL

Metal Gear Solid: The Definitive Experience: 98 TL yerine 54 TL

Metal Gear Rising: Revengeance: 58 TL yerine 14.50 TL

Pro Evolution Soccer 2017: 168 TL yerine 58 TL

Castlevania: Lords of Shadow – Ultimate Edition: 40 TL yerine 10 TL

Castlevania: Lords of Shadow 2 – Digital Bundle: 55 TL yerine 13.75 TL

Ayrıca;

Astragon indirimleri

1C & THQ Nordic indirimleri

