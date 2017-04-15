Playstore’dan bahar indirimleri!

Ağaçların çiçek açtığı şu dönemde Playstore son derece geniş bir indirim kampanyası başlatmış, gelin bakalım neler neler var.
Eğer sınavlarım bitse de kendimi oyunlara atsam diye gün sayıyorsanız, Playstore’da %75’e varan indirimler söz konusu. Üstelik sadece bir üretici değil; Bandai Namco, Bethesda, Ubisoft, Konami, THQ Nordic, 1C ve Astragon‘un hemen tüm önemli yapımları bu kampanyada yerini almış durumda.
Bandai Namco indirimleri
21 Nisan‘a kadar devam edecek olan indirimlerde Dark Souls serisi, Project CARS ve Dragonball Xenoverse oyunları gibi popüler yapımlar yer almakta. Buna göre;
Dark Souls II: Scholar of the First Sin: 168 TL yerine 50.40 TL
Dark Souls III: 198 TL yerine 99 TL
Dragonball Xenoverse: 68 TL yerine 17 TL
Dragonball Xenoverse 2: 98 TL yerine 68 TL
Project CARS GOTY Edition: 98 TL yerine 40 TL
Pac-Man 256: 24 TL yerine 12 TL
Tales of Symphonia: 65 TL yerine 26 TL
Tales of Zestiria: 198 TL yerine 49.50 TL
One Piece Pirate Warriors 3: 68 TL yerine 17 TL
Bethesda İndirimleri
Fallout ve The Elder Scrolls serilerini henüz koleksiyonuna katmayanlar için harika fırsatlar sunan indirimlerde en önemli oyunlar ise şu şekilde.
Dishonored: 36 TL yerine 18 TL
Dishonored 2: 248 TL yerine 124 TL
Doom: 198 TL yerine 99 TL
Doom 3 BFG Edition: 89 TL yerine 44.50 TL
Fallout 1: 36 TL yerine 18 TL
Fallout 2: 36 TL yerine 18 TL
Fallout 3 GOTY Edition: 86 TL yerine 52 TL
Fallout New Vegas: 36 TL yerine 18 TL
Fallout 4: 220 TL yerine 110 TL
Fallout Tactics: 36 TL yerine 18 TL
The Elder Scrolls III Morrowing GOTY Edition: 54 TL yerine 32 TL
The Elder Scrolls IV Oblivion GOTY Edition: 54 TL yerine 32 TL
The Elder Scrolls V Skyrim Legendary Edition: 120 TL yerine 60 TL
The Elder Scrolls Online – Tamriel Unlimited: 132 TL yerine 66 TL
Rage: 36 TL yerine 18 TL
Quake 4: 54 TL yerine 27 TL
The Evil Within: 78 TL yerine 39 TL
Wolfenstein – The New Order: 78 TL yerine 39 TL
Wolfenstein – The Old Blood: 82 TL yerine 49 TL
Ubisoft indirimleri
Oyun dünyasının iki ağır topundan Ubisoft da Playstore indirimlerinden nasibini alanlar arasında. Assassin’s Creed’den Far Cry’a kadar neler var neler yok kısaca bakalım.
Rainbow Six Siege – Complete Edition: 224 TL yerine 160 TL
The Division: 168 TL yerine 68 TL
Far Cry 3: 48 TL yerine 12 TL
Far Cry 4: 88 TL yerine 48 TL
Far Cry Primal: 130 TL yerine 65 TL
Watch Dogs 2: 180 TL yerine 108 TL
Might & Magic Heroes V – Gold Edition: 59 TL yerine 22 TL
Might & Magic Heroes VI – Gold Edition: 90 TL yerine 32 TL
AC II – Digital Deluxe Edition: 24 TL yerine 10 TL
AC – Brotherhood: 18 TL yerine 7 TL
AC III Digital Deluxe Edition: 138 TL yerine 48 TL
AC Revelations Gold Edition: 68 TL yerine 24 TL
AC IV Black Flag: 48 TL yerine 24 TL
AC – Rogue: 68 TL yerine 34 TL
AC – Unity: 24 TL
AC – Syndicate: 130 TL yerine 68 TL
AC Chronicles Trilogy – 78 TL yerine 39 TL
Konami İndirimleri
PES serisini sol yıllardaki durağanlığından kurtarıp ciddi bir çıkışa geçiren Pro Evolution Soccer 2017, %66’lık bir indirimle oyuncular ile buluşuyor, kaçırmayın.
Metal Gear Solid V: Ground Zeroes: 36 TL yerine 9 TL
Metal Gear Solid: The Definitive Experience: 98 TL yerine 54 TL
Metal Gear Rising: Revengeance: 58 TL yerine 14.50 TL
Pro Evolution Soccer 2017: 168 TL yerine 58 TL
Castlevania: Lords of Shadow – Ultimate Edition: 40 TL yerine 10 TL
Castlevania: Lords of Shadow 2 – Digital Bundle: 55 TL yerine 13.75 TL
Ayrıca;