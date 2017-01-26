Razer BlackWidow klavyesi güncellendi!

Oyuncular tarafından bilinen isimlerden olan Razer, yeni klavyesi Razer BlackWidow V2 yeni tuş opsiyonu, manyetik bilek yaslama bölümü ve görünümündeki geliştirmelerle geldi.

İlk olarak 2010 yılında lansmanı yapılan Razer BlackWidow mekanik klavyeler oyuncular tarafından ilgi görmüştü. Razer 2014’de kendi mekanik tuşlarını – Razer Green ve Razer Orange tuş – üretmeye başladı ve oyunlar için optimize çalışma ayarı ekleyerek çabuk yanıt verme yeteneğini kazandı.

Razer BlackWidow V2, Green ve Orange seçenekleriyle dokunmatik tuşları sunma geleneğini devam ettirirken bir de alternatif sunuyor: Razer Yellow tuş. Yeni tasarımı ile tuşlar arasındaki mesafe azaltıldı ve bir maç boyunca belirli tuşlara binlerce kez basmak zorunda kalan FPS ve MOBA oyuncularına kolaylık sağlandı.

Yeni eklenen manyetik bilek yaslama bölümü opsiyonel olarak BlackWidow V2 klavyenin alt kısmına takılabiliyor ve oyun maratonları boyunca oyunculara rahat hissetmelerine yardımcı oluyor.

Razer BlackWidow Chroma V2 klavyeler, cihazlar arası senkronize edilebilen ayarlanabilir aydınlatma özellikleri sunan Razer Chroma teknolojisine sahip, her biri alttan ayrı ayrı aydınlatılabilen tuşlara sahip. Oyuncular 16.8 milyon renk seçeneği ve sınırsız efekt arasından seçim yapabilir.

Ürünün Özellikleri:

– 50 g basış kuvvetine sahip Razer Mechanical Switches (Green)

– 45 g basış kuvvetine sahip Razer Mechanical Switches (Orange / Yellow)

– 80 milyon basışa kadar tuş ömrü

– 16.8 milyon ayarlanabilir renk seçeneğiyle Razer Chroma özelleştirilebilir alttan aydınlatma

– Manyetik bilek desteği

– Razer Synapse

– 10 tuş roll-over anti-ghosting özelliği

– Anında makro kaydı yapılabilen, tamamen programlanabilir tuşlar

– Oyun modu seçeneği

– USB geçişi

– Jaklı 3.5 mm 4-pole ses

– 1000 HZ Ultrapolling

– Örgü fiber kablo

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