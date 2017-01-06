Razer’ın yeni projesi Project Ariana, Razer Chroma’yı oda projeksiyonu özelliğiyle VR dünyasına taşıyacak.

Oyuncular için bilinen isimlerden olan Razer, şirketin aydınlatma teknolojisi Razer Chroma’nın üçüncü parti ortaklara açıldığını duyurdu ve Razer Chroma’nın yeni projesi “Project Ariana” isimli yeni projesini duyurdu. Project Ariana, dünyanın tam imersiyon oyun deneyimi için tasarlanmış ilk video projeksiyon sistemi.

Razer Kurucu Ortağı ve Ceo’su Min-Liang Tan- şirketin yeni projesi için, Project Ariana, Razer Chroma platformunun VR’ın erken dönemlerinde oyuncular ve oyunlar arasındaki uçurumu kapatmak adına sahip olduğu gücü ve potansiyeli gösteren bir konsept tasarım olduğunu söylüyor ve oyuncuları bütünsel bir sarmal oyun deneyimini yaratmak adına oyunlarının içine yerleştirecek şekilde tasarlanmış yeni bir video projeksiyon teknolojisi için çalıştıklarını belirtiyor.

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