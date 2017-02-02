Red Bull DOTA 2 turnuvasında final heyecanı başladı!

Türkiye’nin en iyi DOTA 2 oyuncularını buluşturan Red Bull Son Şampiyon turnuvası için geri sayım başladı.

Aralık 2016’da eleme maçlarıyla başlayan ESL Türkiye Şampiyonası’nın final karşılaşmasında Türkiye’nin en büyük DOTA 2 turnuvası Red Bull Son Şampiyon’un da ilk finalisti belli oldu. 5 Şubat 2017 tarihinde Zorlu PSM’de gerçekleştirilecek ve saat 14:00’te başlayacak Red Bull Son Şampiyon mücadelesi, RedBull.com’dan da canlı yayınlanacak. Etkinlikte yerini almak isteyenler RedBull.com üzerinden dolduracakları form ile bu heyecanlı karşılaşmayı ücretsiz yerinde izleme şansını yakalayacaklar.

Dünya genelinde büyük bir ilgi gören popüler MOBA oyunu Defence of the Ancients, kısaca DOTA 2, Türkiye’de de beğeniyle takip edilen bir eSpor haline geldi. Geçtiğimiz Aralık ayında başlayan ve 200’den fazla takımın mücadele ettiği Elektronik Spor Ligi Türkiye Şampiyonası’nın final karşılaşmasıyla Red Bull Son Şampiyon 2017’nin ilk finalisti de belli oldu.

Turnuvada yarışmaya hak kazanacak ikinci finalist ise 28 – 29 Ocak’ta düzenlenecek online Açık Elemeler’in galibi olacak. Açık Elemeler’in de ardından sıra büyük turnuvaya, yani 5 Şubat’ta Zorlu PSM’de gerçekleştirilecek Red Bull Son Şampiyon’a gelecek. ESL Şampiyonu ve Açık Elemeler’in şampiyonu karşı karşıya gelerek, Türkiye’nin en iyi Dota 2 takımı olmak için mücadele edecek.

Bu mücadeleyi yerinde izlemek isteyen eSpor tutkunları, RedBull.com üzerinden form doldurarak, katılımın ücretsiz ve sınırlı olduğu bu önemli etkinlikte yer alma şansını elde edecek. 5 Şubat 2017 tarihinde saat 14:00’te başlayacak Red Bull Son Şampiyon mücadelesi, RedBull.com’dan da canlı yayınlanacak.

Türkiye’de 4 milyon kişinin oynadığı Dota 2’nin ülkemizde ilk kez düzenlenen turnuva adımları 2015 yılında Red Bull Son Şampiyon ile atılmıştı. Bu offline şampiyonada yüzlerce oyunsever, hem finalde hem de ekranları başında buluştu. 2015 yılındaki turnuva, WeMakeTheFuture ekibinin zaferiyle sonlanmıştı.

Basın bülteninden derlenmiştir.

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