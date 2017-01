Resident Evil 7 inceleme puanları!

Gün itibariyle çıkışını gerçekleştiren Resident Evil 7 için inceleme puanları geldi. Seriyi aksiyon türünden alıp hayatta kalma ve korku türüne dönüştüren yeni oyunun inceleme puanları genel olarak yüksek.

> The Daily Dot – 100

> Guardian -100

> God is a Geek – 100

> Destructoid – 100

> EGM – 95

> Hobby Consolas – 93

> IGN Italia – 91

> Trusted Reviews – 90

> The Digital Fix – 90

> GRYOnline.pl – 90

> IBTimes UK – 90

> Everyeye.it – 90

> Multiplayer.it – 90

> Eurogamer Italy – 90

> SpazioGames – 90

> TrueGaming – 90

> Shacknews – 90

> Polygon – 90

> JeuxActu – 90

> Gameblog.fr – 90

> GamesRadar+ – 90

> CGMagazine – 90

> GamePro Germany – 88

> XGN – 88

> IGN Spain – 87

> Vandal Online – 85

> LaPS4 – 85

> WCCFtech – 85

> Playstation Universe – 85

> 3DJuegos – 85

> Game Informer – 85

> Giant Bomb – 80

> USgamer – 80

> Telegraph – 80

> Push Square – 80

> M3 – 80

> Metro GameCentral – 80

> TheSixthAxis – 80

> GameSpot – 80

> IGN – 77

> VideoGamer – 70

> Time – 50

