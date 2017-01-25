Resident Evil 7 inceleme puanları!

Gün itibariyle çıkışını gerçekleştiren Resident Evil 7 için inceleme puanları geldi. Seriyi aksiyon türünden alıp hayatta kalma ve korku türüne dönüştüren yeni oyunun inceleme puanları genel olarak yüksek.
> The Daily Dot – 100
> Guardian -100
> God is a Geek – 100
> Destructoid – 100
> EGM – 95
> Hobby Consolas – 93
> IGN Italia – 91
> Trusted Reviews – 90
> The Digital Fix – 90
> GRYOnline.pl – 90
> IBTimes UK – 90
> Everyeye.it – 90
> Multiplayer.it – 90
> Eurogamer Italy – 90
> SpazioGames – 90
> TrueGaming – 90
> Shacknews – 90
> Polygon – 90
> JeuxActu – 90
> Gameblog.fr – 90
> GamesRadar+ – 90
> CGMagazine – 90
> GamePro Germany – 88
> XGN – 88
> IGN Spain – 87
> Vandal Online – 85
> LaPS4 – 85
> WCCFtech – 85
> Playstation Universe – 85
> 3DJuegos – 85
> Game Informer – 85
> Giant Bomb – 80
> USgamer – 80
> Telegraph – 80
> Push Square – 80
> M3 – 80
> Metro GameCentral – 80
> TheSixthAxis – 80
> GameSpot – 80
> IGN – 77
> VideoGamer – 70
> Time – 50