Rising World için büyük güncelleme!

Bir süredir erken erişimde olan Rising World için büyük bir güncelleme yayınlandı. Yeni 0.8 güncellemesi oyuna zindanları ve hava şartlarını ekliyor. Bunun yanında yeni kullanılabilir eşyalarda sizleri bekliyor.

Şuan için yeraltı içerisinde bulunan terk edilmiş kabinlerden ve sualtı kemerlerinden oluşan zindanlar oyuncuları yalnız bırakacak ama yapımcılar yakın zamanda bu zindanlara düşmanların ve diğer kötü şeylerin! ekleneceğinin sözünü veriyor. Bu düşmanların ise bizim en kötü kabuslarımızdan biri olacağının altını çiziyor.

Yeni güncellemenin bir diğer yeniliği ise hava şartlarının oyuna eklenmesi. 0.8 güncellemesi ile oyuna ilk kez yağmur, kar, sis, gök gürültüsünün ve daha fazla hava durumunun eklenildiği belirtiliyor. Gelecek güncellemeler ile kum fırtınaları gibi ek hava etkileri de oyuna eklenecek.

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