Sihirdar Vadisinde Suikastçı modu Kanlı Ay’da başlıyor!

Üstünüze atlayan Suikastçılardan bıktıysanız bu mod sizin için değil…

Son yamalarda gelen güncellemelerle birlikte Suikastçı Şampiyonların güçlendirildiğini ve kırılgan Şampiyonların korkulu rüyası hale geldiğini biliyoruz.

Suikastçılar bu kadar Meta’dayken böyle bir mod getirmek isteyen Riot, tabii ki haritada belli Şampiyonların kullanılmasını istemiş. Bu Şampiyonlar ise, Ahri, Akali, Camille, Diana, Ekko, Elise, Evelynn, Fizz, Kassadin, Katarina, Kennen, Kha’zix, LeBlanc, Lee Sin, Pantheon, Rengar, Shaco, Talon ve Zed’i içeriyor.

Mod’daki amaç ise oyuncuların birbirlerini öldürmeleriyle ve Vadide belirli yerlerde bulunan ruhları toplayarak puan kazanmaları. Minyonlar vadiye inmiyor ve kulelerin hasarı çok da etkili değil. Ejder ve Baron’un yerine Kanlı Ay’a özel Vadinin Alameti bulunmakta. Henüz PBE Test sunucusunda olsa da yakın zamanda oyuna gelmesi bekleniyor.

Ayrıca Sihirdar Vadisi tıpkı kış haritasında olduğu gibi görsel açıdan da Kanlı Ay temasına sahip olacak. Özel figürler, efektler ve arka plana, Kanlı Ay temasına uygun detaylar eklenmiş. Tabii ki bu haritada Kış haritası gibi Dereceli Maçlarda kullanılmayacak.

Aynı zamanda Riot yeni Kanlı Ay kostümleri de düşünmüş. Bu 5 kostüm ise, Kalista, Twisted Fate, Jhin, Talon ve Diana (Tabii ki Ay temalı bir şampiyona böylesi bir kostüm bence geç bile kalındı.) için geliyor.

Kostümleri ve Sihirdar Vadisine aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz;

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