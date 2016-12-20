Skylanders ve Disney Infinity kış indirimi başladı!

Oyunlarda yılbaşı indirimlerini kaçırmayın…
En sevilen Skylanders ve Disney Infinity ürünlerinde muhteşem kış indirimleri başladı bile!
5 Aralık – 1 Ocak tarihleri arasında tüm prestijli satış noktalarında geçerli olacak kampanyada, 3.0 Disney Infinity Star Wars Başlangıç Paketi, Darth Vader ve Darth Maul figür, Marvel Battlegrounds Playset ve daha bir çok üründe %60’a varan indirimler sizleri bekliyor. Ayrıca Skylanders Superchargers ürünlerinde, özellikle ana paketlerde %80’e varan indirimlerle oyun severlerin yeni yıl keyfi ikiye katlanacak.
Playstation 4, Xbox One ve PC oyunlarında geçerli olacak kampanyadan yararlanma fırsatını kaçırmayın.