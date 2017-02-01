Sniper Elite 4 için oynanış fragmanı yayınlandı!

Çıkışını gerçekleştirmesine iki hafta kalan Sniper Elite 4 için 6 dakika uzunluğunda “101” isimli bir oynanış videosu yayınlandı.
Oyuncuların sevdiği serilerden olan Sniper Elite serisinin yeni üyesi Sniper Elite 4 için yayınlanan oynanış videosunda İtalya’ya bir bakış atıyoruz ve haritanın bize sunduğu büyüklüğü gözlemlemiş oluyoruz. Bunun yanında videoda savaş sistemine, düşmanlara, oyunda sunulacak silahlara ve işbirlikçi oyun modu ile çok oyunculu sistem hakkında oldukça geniş bilgileri öğreniyoruz.
PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için çıkacak Sniper Elite 4 14 Şubat 2017’de piyasada olacak. Yayınlanan “101” isimli oynanış videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.