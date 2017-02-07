Son Korsan Steam için yelken açtı!

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Consala Games’in tamamen Türkiye’de geliştirilen MMO korsanlık oyunu Son Korsan, Steam Greenlight’ta oyuncuların beğenisine sunuldu!

Consala Games’in bütünüyle Türkiye’de geliştirilmesiyle özel bir yere sahip korsanlık temalı tarayıcı tabanlı oyunu Son Korsan, oyuncular tarafından da hayli sevilmişti. Zaman içerisinde Android ve iOS platformlarına da taşınan oyun şimdi 3D olarak bilgisayarlarımıza konuk olmaya hazırlanıyor.

İlk olarak 2009 yılında 2D olarak oyunseverlerin karşısına çıkan oyun geride bıraktığımız 8 yıl içinde 2,5 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya ulaşmaya başardı. 8. yılında 3 boyutlu olarak tasarlanan oyun şimdi Steam Greenlight’ta Türk oyuncuların desteğini bekliyor.

Yenilenen grafiklere sahip olan Son Korsan, Osmanlı tarihinden esinlenilmiş gemi adları, mekânlar ve oyun içi etkinliklerle Türk oyunseverlere seslenen pek çok öge barındırıyor. Yenilenmiş görselleriyle Sultanahmet Camii, Galata Kulesi, Kız Kulesi ve Topkapı Sarayı gibi kültürümüze ait yerleri oyuna ekleyen Consala, oyunculara gerçekçi bir savaş ve korsanlık deneyimi sunmayı hedefliyor. Ayrıca Osmanlı gemilerinden esinlenerek tasarlanan Kadırga Modu, oyunculara İstanbul’un Fethi’ni bir kere daha yaşatan Fetih simülasyon etkinliği, oyuncuların zevkle oynadığı PvP modu gibi çeşitli etkinlikler de Son Korsan oyuncularına eğlence dolu saatler vadediyor.

Son Korsan’ın henüz Kapalı Beta’da olan üç boyutlu versiyonu, yakın zamanda açık betaya geçerek daha fazla oyuncudan geri bildirim almayı amaçlıyor. Bu esnada Steam Greenlight ile daha fazla oyuncuya ulaşmayı hedefleyen Son Korsan’a Steam Greenlight sürecinde destek olmak için https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=849840336 adresini ziyaret edin.

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