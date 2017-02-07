Son Şampiyon kupasına kavuştu!

Türkiye’nin en iyi DOTA 2 oyuncularını buluşturan Red Bull Son Şampiyon turnuvası büyük bir kapışmaya sahne oldu.

ESL Türkiye Şampiyonası’nın kazananı Dark Passage ile açık elemelerde birinciliği elde eden Team Entelechy, Red Bull Son Şampiyon’da zafere ulaşmak için karşı karşıya geldi. Beş seri üzerinden oynanan mücadelede Team Entelenchy 3-2’lik galibiyetle zafere ulaştı. Didem Soydan ve Mustafa Özben sunumuyla Zorlu PSM’de gerçekleştirilen ve 700’e yakın oyun severin takip ettiği Red Bull Son Şampiyon, RedBull.com ve Twitch üzerinden de canlı yayınlandı. Müsabakada birinciliği elde eden Team Entelency 8 bin TL alırken, Dark Passage ise 4 bin TL’nin sahibi oldu.

Türkiye’de 4 milyon kişinin oynadığı , espor dünyasının popüler oyunlarından Dota 2 oyununun en büyük turnuvası Red Bull Son Şampiyon Zorlu PSM’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. ESL Türkiye organizasyonu ile büyük çekişmeye sahne olan maçların sonunda Team Entelency, Dark Passage’ı 3-2 mağlup etti ve Red Bull Son Şampiyon’da zafere ulaşan takım oldu.

Red Bull Son Şampiyon’da Dark Passage – Team Entelechy maçının ardından kazanan takım, dünyaca ünlü DOTA 2 takımı OG ile bir gösteri maçı yaptı. Online olarak oyuna katılan OG, şampiyon ekip ile tek seri üzerinden mücadele etti. Turnuvada birinciliği elde eden Team Entelency 8 bin TL’nin sahibi olurken, ikinciliği elde eden Dark Passage ise 4 bin TL elde etti.

Türkiye’nin en büyük DOTA 2 turnuvasını yaklaşık 700 kişi yerinde takip etti. Ayrıca RedBull.com ve Twitch üzerinde yayınlanan turnuvayı on binlerce oyun sever de online olarak takip etti.

Zorlu PSM’de buluşan oyun severler, aynı zamanda hayranı oldukları karakterlerle buluştular. Cosplayer’lara yoğun ilgi gösteren seyirciler, karakterlerle fotoğrafla çektirmek için uzun sıralar oluşturdular.

Basın Bülteninden derlenmiştir.

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