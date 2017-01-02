Steam’in 2016 ödülleri sahiplerini buldu!

“Dostum, vay canınaaaaa!” ve “Oyun İçinde Oyun” ödülünü Grand Theft Auto V kaptı!

Kış indirimlerinin gelmesiyle birlikte Steam’de birçok oyun kategorisinde yılın oyunları belli oldu. 1 Ocak 2017’de oylamaların kapatıldığı bu etkinliğin sonuçlarını da merakla bekledik. Bakalım kim, hangi kategoride zirveye ulaşmış.

Steam 2016 ödülleri kazananları;

Sarılmaya En Çok İhtiyacı Olan Kötü Adam – Portal 2



Ben Bu Oyunun Ödül Kazanmadan Önce de Güzel Olduğunu Düşünüyordum – Euro Truck Simulator 2



Zamanın Eskitemediği – Skyrim

Sadece 5 Dakika Daha – Counter-Strike: Global Offensive

Dostum, vay canınaaaaa! – Grand Theft Auto V

Oyun İçinde Oyun – Grand Theft Auto V

Ağlamıyorum, Gözüme Bir Şey Kaçtı – The Walking Dead (Hangimiz ağlamadık ki?)

Bir Çiftlik Hayvanının En İyi Kullanımı Goat Simulator

BUM BUM – Doom

Sevgi/Nefret İlişkisi Dark Souls III



Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın Euro Truck Simulator 2

Arkadaşlarla Daha Zevkli Left 4 Dead

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