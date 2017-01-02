Steam’in 2016 ödülleri sahiplerini buldu!

“Dostum, vay canınaaaaa!” ve “Oyun İçinde Oyun” ödülünü Grand Theft Auto V kaptı!
Kış indirimlerinin gelmesiyle birlikte Steam’de birçok oyun kategorisinde yılın oyunları belli oldu. 1 Ocak 2017’de oylamaların kapatıldığı bu etkinliğin sonuçlarını da merakla bekledik. Bakalım kim, hangi kategoride zirveye ulaşmış.
Steam 2016 ödülleri kazananları;
Sarılmaya En Çok İhtiyacı Olan Kötü Adam – Portal 2
Ben Bu Oyunun Ödül Kazanmadan Önce de Güzel Olduğunu Düşünüyordum – Euro Truck Simulator 2
Zamanın Eskitemediği – Skyrim
Sadece 5 Dakika Daha – Counter-Strike: Global Offensive
Dostum, vay canınaaaaa! – Grand Theft Auto V
Oyun İçinde Oyun – Grand Theft Auto V
Ağlamıyorum, Gözüme Bir Şey Kaçtı – The Walking Dead (Hangimiz ağlamadık ki?)
Bir Çiftlik Hayvanının En İyi Kullanımı Goat Simulator
BUM BUM – Doom
Sevgi/Nefret İlişkisi Dark Souls III
Arkanıza Yaslanın ve Rahatlayın Euro Truck Simulator 2
Arkadaşlarla Daha Zevkli Left 4 Dead