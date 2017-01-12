Styx: Shards of Darkness için “Gizlilik Sanatı” fragmanı

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Cynaide Studio tarafından geliştirilen gizlilik odaklı macera oyunu Styx: Shards of Darkness Mart 2017’de PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkmaya hazırlanıyor. Çıkış tarihi yaklaşan oyun için bugün yeni bir fragman yayınlandı.

“Art of Stealth” (Gizlilik Sanatı) isimli fragmanda Goblinimiz Styx’i ekipmanlarını akıllıca bir şekilde kullandığını, çevik bir şekilde hançerini savurduğunu, özel güçleri ile düşmanlarını atlattığını, çevreyi zeki bir şekilde kullanarak Elf düşmanlarını nasıl bozguna uğrattığını izliyoruz.

Mart 2017’de çıkışını gerçekleştirecek oyunu Steam’de %10 indirimli bir şekilde ön sipariş edebilirsiniz. Yayınlanan fragmana aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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