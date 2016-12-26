Super Mega Baseball 2 için yeni oynanış videosu geldi!

Gönderen - - Genel, Haber ,
0

Beyzbol gibi Avrupa kıtasının en uzak olduğu sporlardan birisi eğlenceli hale getirmeyi hedefleyen ilk oyunun ardından ikincisi de yolda.

Genel olarak hayli ilgi toplayan ve “beyzbol’u sevmeyenler için beyzbol oyunu” diyebileceğimiz Super Mega Baseball, ikinci oyunuyla birlikte eğlence çıtasını biraz daha yukarı taşımayı hedefliyor.

Seneler önce görebileceğiniz en ciddi spor dallarından birisini alıp kendine özgü bir dille yorumlayan Everybody’s Golf’ün başarısını tekrarlayan oyun 2017’de Ps4, Xbox One ve Steam üzerinden çıkması beklenen oyunun ilk oynayış videosu geldi!

Henüz yorum yok.

Yorum Yapın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

LEVELONLINE

Burası Türkiye'nin en çok satan oyun dergisi LEVEL'ın web sitesi... Site, dergiden bağımsız bir yapıya sahip. Yani site içeriği ayrı, dergi içeriği ayrı...

Her gün onlarca; haber, özel haber, inceleme ve makale yazıyoruz. Her gün güncelleniyoruz. Birçok son dakika haberi de cabası... Tüm bunları Türkiye'nin en tecrübeli oyun editörleri yapıyor.

SON HABERLER

TWITTER

Dövüş oyunları ile tanıdığımız Arc System Works'ün kendi Zelda'sını yaratma çabası olan Inferno Climber'ı inceledik… https://t.co/TrwIZXGZpB
E-Spor ve oyun İçin 71 şehir gezen ArminA’nın son durağı Çanakkale oldu! https://t.co/J789UfGFKT https://t.co/Fb5n2IAjA3

Flickr