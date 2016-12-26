Super Mega Baseball 2 için yeni oynanış videosu geldi!

Beyzbol gibi Avrupa kıtasının en uzak olduğu sporlardan birisi eğlenceli hale getirmeyi hedefleyen ilk oyunun ardından ikincisi de yolda.
Genel olarak hayli ilgi toplayan ve “beyzbol’u sevmeyenler için beyzbol oyunu” diyebileceğimiz Super Mega Baseball, ikinci oyunuyla birlikte eğlence çıtasını biraz daha yukarı taşımayı hedefliyor.
Seneler önce görebileceğiniz en ciddi spor dallarından birisini alıp kendine özgü bir dille yorumlayan Everybody’s Golf’ün başarısını tekrarlayan oyun 2017’de Ps4, Xbox One ve Steam üzerinden çıkması beklenen oyunun ilk oynayış videosu geldi!