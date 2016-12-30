SWTOR oyuncularından Carrie Fisher’a saygı duruşu…

2016 yılının kimleri alıp götürdüğü malumunuz, maalesef 2016’nın son günlerinde de biricik Prensesimiz Leia yani Carrie Fisher’ı sonsuzluğa uğurladık.

Star Wars: The Old Republic’te bu hafta binlerce oyuncu Alderann gezegenini ziyaret etti ve bunun amacı da elbette House Organa’da Carrie Fisher’ı görüp saygılarını sunmak. Bunun için bir oyuncu kendisine mümkün olduğu kadar benzeyen bir karakter yaratmış (BioWare’in yardımı olmadan fena iş çıkartmamış.) ve o andan itibaren de House Organa bir nevi anıt mezar’a dönüşmüş durumda.

Aslında buna benzer bir etkinliği BioWare’den bekliyorduk (Bir yazı, heykel veya event) ancak şimdiye kadar ses yok, bundan sonra olacak mı o da meçhul.

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