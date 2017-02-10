The Bard’s Tale 4’de dövüşlere yakından bakıyoruz!

RPG severlerin yakından takip ettiği The Bard’s Tale 4’den dövüşlere odaklanan bir video geldi.

İnXile tarafından geliştirilen, old school RPG elementleri ile donanmış The Bard’s Tale 4, Kickstarter üzerinden 1.5 milyon dolar ile alnının akıyla çıkmayı başarmıştı. Unreal Engine 4 grafik motorunu kullanan oyun çevre ve düşman detaylarıyla da dikkat çekiyor.

Videoda çevreyle nasıl etkileşime gireceğimiz ve düşmanlarla ne şekil çarpışmalarda bulunacağımız gösteriliyor. Oyunun geliştirme aşamalarının başında olduğunu hatırlatan inXile patronu Brian Fargo, oyunun üstünde çalıştıklarını ve HUD sistemini daha detaylı bir hale getireceklerini de açıkladı.

Yayınlanan videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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