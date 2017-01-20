The Division Filminin yazarı ve yönetmeni belli oldu!

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Ubisoft’un son zamanlarda gözünü diktiği beyaz perdede sıra The Division’a geldi. Filmin yazar ve yönetmen koltuğunda oturacak isim belli odlu.

Filmi yazıp yönetecek olan isim Stephen Gaghan. Kendisi 2000 yılında Traffic filmi ile En İyi Senaryo dalında Oscar’ı kazanıp, 2005 yılında yazıp yönettiği Syriana filmi sayesinde En İyi Orijinal Senaryo dalında Oscar’a aday olmuştu. Kendisinin aynı zamanda Call of Duty: Ghost’un senaryosunu yazdığını da biliyoruz.

Aynı zamanda filmin başrol oyuncularının Jessica Chastain ve Jake Gyllenhaal olduğunu hatırlatalım.

Şahsen geçtiğimiz aylarda çıkan Assassin’s Creed filmi hakkındaki görüşlerim ortalamaydı. Filmi ne çok beğenmiştim ne de kötü diyebileceğim bir yapım olmuştu. Ama filmin bekleneni veremediğini söyleyebilirim. Bakalım The Division beyaz perde uygulaması nasıl bir iş sergileyecek? Bekleyip hep birlikte göreceğiz.

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