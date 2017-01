Ödüllü hayatta kalma oyunu The Flame in the Flood, PlayStation 4 için çıkışını gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz yıllarda Pc ve Xbox One platformları için piyasaya çıkan ve “En İyi Hayatta Kalma Oyunu” ödülünü kazanan The Flame in the Flood, tam sürüm etiketiyle PlayStation 4 plartformu için çıkışını yaptı.

PlayStation 4 çıkışıyla The Flame in the Flood yeni içerikler, dinamik temalar ve avatarlar hediye ediyor. Oyunun yayınlanan videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor…