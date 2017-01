The Last Of Us’ı LEGO’larla inşa ettiler!

Lego yapımcısı Tim Schwalfenberg bu konuda sınırlarını zorluyor ve The Last Of Us’ın şehrini küçük LEGO tuğlalarıyla inşa ediyor!

Tim, bu şehirde binaların içlerini ve dışarıdaki detayları da eklemeyi unutmuyor tabii ki! Bu küçük detaylara dikkatlice bakacak olursak da Joel & Ellie’nin mini figürünü görebiliriz.

100cm x 60cm büyüklüğünde olan bu 3 boyutlu harita, kırık dökük yollardan çıkan çimenler gibi küçük detaylara da sahip.

Via Brothers Brick, Schwalfenberg’in 20.000’den fazla tuğla kullandığını (bu durumda lego) ve bir araya getirmek için 100 saatten fazla zamanını aldığını söylüyor.

