theHunter: Call of the Wild çıkış tarihi duyuruldu!

Gün itibariyle astragon Entertaiment ve Avalanche Studios tarafından geliştirilen avcılık oyunu theHunter: Call of the Wild’in çıkış tarihi açıklandı.
İsveç’li geliştirici tarafından yapılan duyuruda oyunun dijital çıkış tarihinin 16 Şubat 2017 olduğunu, kutulu olarak ise 7 Mart 2017 tarihinde piyasaya çıkacağını açıkladı.
Oyuncuların adım atacağı oldukça geniş bir alan veren oyun, avlanılacak çeşit çeşit canlı ve yaşayan dinamik bir dünya sunuyor. Oyunun 8 kişiyi kadar işbirlikçi oyuncuya da izin verdiğini hatırlatalım.