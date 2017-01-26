theHunter: Call of the Wild çıkış tarihi duyuruldu!

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Gün itibariyle astragon Entertaiment ve Avalanche Studios tarafından geliştirilen avcılık oyunu theHunter: Call of the Wild’in çıkış tarihi açıklandı.

İsveç’li geliştirici tarafından yapılan duyuruda oyunun dijital çıkış tarihinin 16 Şubat 2017 olduğunu, kutulu olarak ise 7 Mart 2017 tarihinde piyasaya çıkacağını açıkladı.

Oyuncuların adım atacağı oldukça geniş bir alan veren oyun, avlanılacak çeşit çeşit canlı ve yaşayan dinamik bir dünya sunuyor. Oyunun 8 kişiyi kadar işbirlikçi oyuncuya da izin verdiğini hatırlatalım.

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