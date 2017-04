Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands’ın ilk genişlemesi Narco Road geliyor!

Ubisoft, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands’in ilk genişlemesi olan Narco Road’un Season Pass sahiplerine tüm platformlarda aynı anda 18 Nisan’da piyasaya çıkacağını duyurdu. Season pass sahipleri 25 Nisan’da çıkacak olan genişleme paketi Narco Road’a bir hafta önceden erişim sağlayabilecek.

Narco Road’da, oyuncular El Invisible’ın liderliğindeki üç kaçakçı çeteye sızmaları gerekiyor. Oyuncular, El Invisible’ı adalet önüne çıkarabilmek için esrarengiz liderin güvenini kazanmak zorunda kalacaklar. El Invisible’ye ulaşmak için üç yeni karizmatik liderin güvenini kazanmaları gerekiyor.

-Eddie Escovado: Kendini beğenmiş sosyal medya yıldızı ve Kamikazes çetesinin adrenalin bağımlısı lideri.

-Arturo Rey: Santa Muerte’ye tapan bir sürücü çetesi olan Death Rider’ların esrarengiz lideri.

-Tonio Mateos: Amerikan arabaları yarışında uzmanlaşmış bir çete olan Jinetes Locos’un kibirli lideri.

Liderlerin saygısını kazanmak için oyuncular hızlı tempolu 15’ten fazla görevi tamamlayacak. Yeni hikaye görevlerine ek olarak, dört yeni tür yan görevler ve yarış görevleri adrenalini arttıracak. Bu aktiviteleri tamamlayan oyuncular ün ve takipçi kazanacak. Takipçi sayıları arttıkça, oyuncular çete liderlerinin ilgisini daha çok çekecek ve El Invisible’yi devirmeye biraz daha yaklaşacak.

Narco Road’da ayrıca dört özel kıyafet, dokuz yeni silah ve dört yeni araç tipi bulunuyor. Dev kamyolarda, nitro destekli Amerikan arabalarda, güçlü motosikletlerde ve aerobik uçaklarda Bolivya haritasını dolaşma imkanı yakalayın.

Ayrıca, tüm oyuncular 12 Nisan’da konsollarda, 14 Nisan’da Windows PC’de yeni bir oyun güncellemesine erişecek. Güncelleme, 18 Nisan’da başlayacak olan haftalık canlı sezon zorlu oyunlarını solo, co-op ve topluluk görevleri şeklinde tanıtacak. Bu zorlu oyunları tamamlayan oyuncular, haftada üç benzersiz ödül ile ödüllendirilecek. Zorlu oyunlar, her biri altı hafta süren ve belirli bir temaya sahip olan birden fazla sezon boyunca sunulacak. İlk sezon The Rise and Fall of Unidad’da, oyuncular Unidad’ın operasyonları hakkında bilgi toplayıp ülkeye yönelik tehditlerle mücadele ediyor.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands hakkında daha fazla bilgi için lütfen ghostrecon.com sitesini ziyaret edin.

