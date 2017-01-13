Torment: Tides of Numenera için interaktif fragman!

İzometrik kamera açısı ile oynadığımız oyun Torment: Tides of Numenera için etkileşimli bir yeni fragman yayınlandı.

Oyuncuya oldukça geniş ve farklı seçenekler sunan oyun bu yönünü göstermek için kendi kararlarınızı verebileceğiniz yeni bir video yayınladı. Videoyu sunan kişi ise oyunun yaratıcısı Colin McComb. Videoda size oyunun genel teması ve zindan mekaniği gibi bilinen RPG ögelerinin nasıl işlendiği anlatılıyor. Oyun 28 Şubat tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkışını gerçekleştirecek.

Belirli kararlar vereceğiniz ve farklı sonuçlar elde edeceğiniz videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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