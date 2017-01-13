Troll and I’dan hikaye fragmanı!

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Farklı bir konsept üzerinden giden aksiyon ve macera oyunu Troll and I için yeni bir hikaye fragmanı yayınlandı. Fragmanda Troll ve Otto’nun yaşayacağı maceralara göz atıyoruz.

1950’lerin başında İskandinavya’da görkemli dağlar ve yemyeşil ormanların arasında yer alan Troll and I, genç bir çocuğun ve efsanevi bir trolün birbirleriyle kurdukları dostluklarının macerasını anlatıyor. Şans eseri yolları kesişen bu ikilinin yolculuklarını ve karşı karşıya kaldıkları düşmanlarla nasıl başa çıktığına şahit olacağız.

Spiral House tarafından geliştirilen ve Maximum Games tarafından yayınlanacak oyun, 21 Mart 2017’de Kuzey Amerika’da ve 24 Mart 2017’de Avrupa’da PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için satışa çıkacak. Oyunun hikaye fragmanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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