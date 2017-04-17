Türk korku oyunu Ghoul, Greenlight’ta destek bekliyor!

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Yaşadığın olayların şans eseri gerçekleştiğini söyleyebilir misin, yoksa yaptıklarının bir sonucu mu?

Türk yapımcılar tarafından geliştirilen korku oyunu Ghoul Run and Hide (Kaç ve Saklan) temasını benimsiyor. Unreal Engine 4 oyun motorunu kullanan oyun kendinden önce gelen korku oyunlarından farklı olarak yüksek grafik ve özgün kurgusal hikayesi ile oyuncuya sürekleyici bir oyun deneyimi sunacak.

Oyunun yayınlanan fragmanına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Miracle Studio çalışanları yakın zamanda gameplay videosunun geleceğininde sözünü veriyorlar.

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