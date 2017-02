Bağımsız yapımcı Mehmet Kayhan tarafından geliştirilen hayatta kalma oyunu Stay Alive: Apocalypse, Steam Greenlight’ta oyuncuların desteğini bekliyor.

Unity 5 Oyun motorunu kullanan Stay Alive: Apocalypse, Kayhan tarafından 2.5 yıldır geliştiriliyor. Rol yapma ögeleri taşıyan oyun hayatta kalma üstüne kurulu.

Oyunun özellikleri arasında; 625 km karelik haritada, apartmanlarca yoğun toplam 8 şehir bulunmakta. Her şehir rastgele oluşuyor ve her daireye, her odaya loading ekranı olmadan girilebiliyor. RPG temeline dayanan karakter oluşturma ekranı sayesinde uzman bir toplayıcı, iyi bir savaşçı, üretimde gelişmiş bir karakter gibi birçok seçenek mevcut. Bunun yanında NPC’ler ile gruplar kurma, eş, lider, esir, takipçi gibi hiyerarşik konumlarda bulunmakta.

Oyunun mekanik işleyişinde ise; Elektrikler kesik olmasına rağmen prizleri tamir edip enerji kaynakları ile ışıkları yakma, buzdolabını tamir edip yiyeceklerin çürümesini engelleme gibi etraftaki nesneleri geliştirme seçenekleri bulunurken ayrıca araçlar, araç tamiri, motor, akü, lastik değiştirme ve tamirleri gibi detaylı bir sistem mevcut.

Hayatta kalmak adına bulacağınız su, yağ ve malzemeleri kullanarak yeme pişirebileceğiniz bir yemek sistemi ve istisnasız tüm nesneler ile etkileşime girerek, kırabilme ve kırılan parçaları hammadde olarak kullanabilme oyunun sunduğu özellikler arasında.

Oyunun Steam Greenlight sayfasına http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=850656795&result=1 bağlantısından ulaşabilirsiniz.

