Türk yapımı Korku Hastanesi, Steam’de Yayınlandı

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KNP Müzik ve Oyun Stüdyosu tarafından geliştirilen ve OYUNDER desteğiyle Gamex 2016’da sergilenerek oyuncuların karşısına çıkan Korku Hastanesi oyunu Steam Greenlight oylamasını geçerek Steam platformundaki yerini aldı.

Oyun zekaya dayalı bulmacaları ve içerdiği korku öğeleriyle oyunseverlere unutamayacağı bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

Korku Hastanesi, 11 Ocak 2017 tarihine kadar %20 indirimli fiyatıyla 4.80TL’ye satın alınabilir durumda. Oyunun Steam adresine http://store.steampowered.com/app/576440/ bağlantısından ulaşabilirsiniz.

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