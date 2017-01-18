Türkiye’nin ilk resmi Worlda of Tanks Turnuvası başlıyor!

Wargaming ve Multiplayer iş birliğiyle düzenlenen turnuvanın ödül havuzunda toplam 4500 TL ve 300.000 oyun içi altın bulunuyor.

Wargaming, bugün yaptığı bir açıklama ile Türkiye’de düzenlenecek ilk resmi World of Tanks turnuvasını duyurdu. Wargaming Türkiye topluluk takımı, e-Sports takımı ve Multiplayer iş birliğiyle düzenlenecek turnuvanın ödül havuzunda toplam 4500 TL ve 300.000 oyun içi altın bulunmakta.

Sadece Türkiye’den katılımcılara açık olan turnuvanın kayıtları bugün itibariyle başlamış bulunuyor. Kayıtların 24 Ocak saat 17:00’ye kadar açık olacağının altını çizen Wargaming yetkilileri, turnuvanın online ve offline olmak üzere iki aşamada gerçekleşeceğini belirtiyorlar.

Turnuvanın online ayağı 28 Ocak Cumartesi günü saat 18:00’da grup aşaması ile başlayacak. Gün sonunda gruplarda ilk 3 arasında yer alan takımlar, 4 adet playoff serisinde mücadele etmeye hak kazanacaklar. Playoff serilerindeki maçlar 29 Ocak Pazar günü saat 18:00’da oynanmaya başlanacak ve her playoff serisi yarı finale gelene kadar devam edecek.

Turnuvanın playoff yarı finalleri ise 4-5 Şubat tarihlerinde oynanacak. Canlı olarak https://www.twitch.tv/multiplayer adresinde yer alan Multiplayer Twitch kanalı üzerinden takip edilebilecek yarı final yayınlarını World of Tanks oyuncularının yakından tanıdıkları topluluk katılımcıları gerçekleştirecek. Playoff serisi yarı finalleri sonucunda finallere katılacak 4 takım belirlenmiş olacak.

Turnuvanın büyük finali, 12 Şubat Pazar günü Hisart müzesinde gerçekleşecek ve etkinliğe Türkiye Topluluk Yöneticisi Talya “Tagl1a” ve Türkiye Topluluk Koordinatörü Özerk “vuque”’ da katılıyor olacak. Final maçlarında karşı karşıya gelecek 4 takımdan biri ise Türkiye’nin ilk resmi World of Tanks turnuvasının en iyi takımı olarak adını altın harflerle yazdıracak. Final maçları da tıpkı turnuvanın online ayağında olacağı gibi oyuncu topluluğunun önde gelen isimleri tarafından Multiplayer Twitch kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. Finallere izleyici olarak bizzat katılmak isteyenler ise Facebook sayfası üzerindeki haberleri takip ederek davetiye kazanma şansı yakalayabilirler.

World of Tanks Topluluk Yöneticisi Talya “Tagl1a”, Türkiye’nin ilk World of Tanks turnuvasıyla ilgili düşüncelerini, “Sadece Türkiye Topluluğuna özel, katılanların oldukça güzel ödüller kazanabileceği bir turnuva düzenlemekten dolayı çok heyecanlıyız. Sonuçları 12 Şubat’ta hep birlikte göreceğiz. Katılacak tüm tankçılara şimdiden başarılar diliyoruz,” şeklinde dile getirdi.

Bu heyecan dolu turnuvaya kayıt olmak için hemen şimdi http://worldoftanks.eu/tr/tournaments/5000000056/ adresini ziyaret edin.

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