Two Worlds 2’ye yedi sene sonra ek paket!

Gönderen - - Genel, Haber , , , , , , ,
0

2010 yılında piyasaya çıkan ve ortalığı yıkıp geçmese de oynayanların aklında hoş sedalar bırakan Two Worlds 2, tam yedi sene sonra genişleme paketine kavuşuyor.

Reality Pump tarafından tasarlanan ve Skyrim’e rakip olarak düşünebileceğiniz oyunun 25 Mayıs tarihinde PC ve Mac için piyasaya çıkacak genişleme paketi Call of the Tenebrae, oyuna 10 saatten uzun bir hikaye ekleyecek.

Üstelik bu kadarla da sınırlı değil, oyun için geliştirilen ikinci genişleme paketi de yolda. Shattered Embrace adlı genişleme paketinin sonbahar aylarında piyasada olması bekleniyor.

Two Worlds serisinin üçüncü oyununun da konsept aşamasında olduğu biliniyor, bakalım TopWare Interactive “geç olsun güzel olsun” mantığıyla turnayı gözünden vurabilecek mi?

Henüz yorum yok.

Yorum Yapın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

LEVELONLINE

Burası Türkiye'nin en çok satan oyun dergisi LEVEL'ın web sitesi... Site, dergiden bağımsız bir yapıya sahip. Yani site içeriği ayrı, dergi içeriği ayrı...

Her gün onlarca; haber, özel haber, inceleme ve makale yazıyoruz. Her gün güncelleniyoruz. Birçok son dakika haberi de cabası... Tüm bunları Türkiye'nin en tecrübeli oyun editörleri yapıyor.

SON HABERLER

TWITTER

Two Worlds 2’ye yedi sene sonra genişleme paketi geliyor! https://t.co/uTlUAl9lO5 https://t.co/GXCTrIvkGb
FIFA 17 oynamanın en ucuz yolu: Origin Access https://t.co/YPSa1kOQnh https://t.co/ATpWF20lcL

Flickr