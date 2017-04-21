Two Worlds 2’ye yedi sene sonra ek paket!

2010 yılında piyasaya çıkan ve ortalığı yıkıp geçmese de oynayanların aklında hoş sedalar bırakan Two Worlds 2, tam yedi sene sonra genişleme paketine kavuşuyor.

Reality Pump tarafından tasarlanan ve Skyrim’e rakip olarak düşünebileceğiniz oyunun 25 Mayıs tarihinde PC ve Mac için piyasaya çıkacak genişleme paketi Call of the Tenebrae, oyuna 10 saatten uzun bir hikaye ekleyecek.

Üstelik bu kadarla da sınırlı değil, oyun için geliştirilen ikinci genişleme paketi de yolda. Shattered Embrace adlı genişleme paketinin sonbahar aylarında piyasada olması bekleniyor.

Two Worlds serisinin üçüncü oyununun da konsept aşamasında olduğu biliniyor, bakalım TopWare Interactive “geç olsun güzel olsun” mantığıyla turnayı gözünden vurabilecek mi?

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