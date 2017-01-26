Uzayda hayatta kalma oyunu Hellion!

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Uzayda geçecek olan birinci tekil kamera açısı ile hayatta kalmaya çalışacağımız çok oyunculu oyun Hellion, Steam’de erken erişime geliyor.

Bağımsız yapımcı Zero Gravity tarafından geliştirilen Hellion’nun geri sayımı bugün başladı. PC için çıkacak olan FPS kamera ile oynanacak ve uzayda arkadaşlarımızla hayatta kalmaya çalışacağımız oyun 24 Şubat’ta Steam’de erken erişime geliyor.

İnsanlığın yeni bir koloni kurma umuduyla çıktığı uzun bir yolculuktan sonra uzayda bir buz hücresinde gözlerini açacak olan oyuncular burada hayatta kalmaya çalışacaklar. Açık dünya şeklinde olacak Hellion’da oyuncuların uçsuz bucaksız uzayda terk edilmiş uzay gemilerini ve harap karakollarını, insanlığım umut bağladığı bu cennet gezisinin neden bu şekilde bir mezarlığa dönüştüğünü bulmaları gerekiyor.

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