Wargaming şimdi de motorsporlarına el attı!

Dünyanın en eski ve en meşhur rallilerinden olan Le Mans, bu yıl World of Tanks renkleriyle taçlanacak. Dünyanın en çok oynanan ücretsiz çok oyunculu tank simülasyonu World of Tanks, Le Mans’ta yarışacak AT Racing takımına sponsor oldu. Takımın kullandığı Ligier LMP3, yarış boyunca World of Tanks ve Wargaming renkleri ve logolarıyla bezenmiş olarak yarış pistlerinde süzülecek. Wargaming Le Mans rallisinde bir takıma sponsor olan ilk oyun firması özelliğini taşıyor.

Rus AT Racing baba oğul Alexander Talkanitsa Sr. Ve Alexander Talkanitsa Jr.’dan oluşuyor. 2000’lerin başından beri çeşitli yarışlarda önemli başarılar elde eden baba oğul, 2009’da 6hrs Brno ve 2008’de FIA Citation şampiyonluklarını elde etti.

World of Tanks logoları ve renkleriyle yarışacak takımı 15–16 Nisan’da İngiltere, 14–15 Mayıs’ta Monza, İtalya ve 23–24 Temmuz’da Red Bull Ring, Avusturya pistlerinde izleyebilirsiniz.

