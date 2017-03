Wolfteam Dergisi bayilerde!

Wolfteam Dergisi özel sayısı tüm Türkiye’de bayilerde!

Bizlerle buluştuğu günden beri oyuncu sayısı ve başarı grafiğini giderek yükselten Wolfteam, günümüzde e-spor alanında da gücünü kanıtlamış ve yaşayan bir efsaneye dönüşmüş durumda.

Türkiye’de FPS denilince akla gelen ilk oyunlardan birisi olan Wolfteam’in LEVEL Editörleri tarafından hazırlanan özel sayısı, Wolfteam için 250 TL değerinde hediye kodunun yanında, Marvel Future Fight, Paramanya, EvilBane, Seven Knights, MStar ve Goley için de birbirinden değerli hediyeler ile beraber geliyor.

Derginizde Wolfteam’in geçmişten günümüze yolculuğu, en sevilen harita ve silahlar, en son yenilikler, turnuvalar, Cantuğ “Unlost” Özsoy röportajı, BloodRapper ile yayıncılık ve taktikler, Wolfteam’in en iyi üç klanı Katre-i Matem, JoYYaMYaMLaR ve JustApplica ile söyleşi, The Zemzem (1907 Fenerbahçe), NukeStar (HWA Gaming) ve Alucard (Dark Passage) ile e-spor sohbeti, Cosplay Dosyası ve nicesi sizi bekliyor.

Üstelik Wolfteam Dergisi’nin fiyatı sadece 10 TL! (K.K.T.C. 12.50 TL)

Netmarble‘ın diğer oyunları (Paramanya, Marvel Future Fight, EvilBane, Seven Knights, MStar, Goley, Hounds: The Last Hope, Rakion) ile de dolu dolu içeriklere ulaşabileceğiniz derginizin kod içerikleri işe şu şekilde;

Wolfteam

(30 Günlük) EM4A1 Ultimate

(30 Günlük) UTX-15 Ultimate

(30 Günlük) Zaitsev Ultimate

(30 Günlük) Lin Meiling Diriliş

(30 Günlük) Christopher Smith Diriliş

(30 Günlük) K3-TK Alsancak

(30 Günlük) DE-50 Black

(30 Günlük) MK-6G TTC-F

(30 Günlük) Kraliyet Dövmesi (SP-Sırt)

(30 Günlük) Kraliyet Dövmesi (SP-Sol)

(30 Günlük) Kraliyet Dövmesi (SP-Sağ)

(30 Günlük) Kurt Koruması 2.Seviye

(30 Günlük) Duvar Koşusu 2.Sevie

(30 Günlük) Melek Pençesi

(Bir Günlük) Malzeme Paketi

Paramanya

Kod içeriği

100 Elmas

EvilBane

Kod içeriği

100 Kristal

Marvel Future Fight

Kod içeriği

3-6 Yıldız Kahraman Sandığı

Seven Knights

Kod içeriği

50 Yakut

Goley

Kod içeriği

Altın Gol Paketi

Süper Ronaldo Paketi (10)

Süper Messi Paketi (10)

MStar

Kod İçeriği

Puan 2 Kat (100 Raund)

Deneyim 2 Kat (100 Raund)

Teleskop Eşyası (30 Raund)

Görünmez Seviye (30D)

50 Şeker Torbası (1 Raund)

İsmini Değiştir (1 Raund)

Külkedisi Büyüsü (1 Raund)

*Hediye kodlarının nasıl kullanılacağı derginizin 82.sayfasında açıklanmıştır. Kodlar her hesapta bir defa kullanılabilir, her biri ilgili bölümde belirtildiği tarihe kadar geçerlidir.

*Paramanya, EvilBane, Marvel Future Fight ve Seven Knights kodları sadece Android’de geçerlidir.

